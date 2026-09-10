Convocatoria oficial de Corberán para el Sevilla FC - Valencia CF: Guido se sube al avión

El Valencia CF ha puesto rumbo a Sevilla para enfrentarse este viernes al equipo de Luis García Plaza en una lista en la que Justin de Haas aparece como la principal novedad. El defensa se ha hecho un hueco en la convoctoria de Carlos Corberán en un partido marcado también por las numerosas bajas que arrastra el conjunto valencianista.

Entre los nombres de la expedición destaca también el de Guido Rodríguez sin el alta médica. El centrocampista argentino está lesionado y no podrá participar en el encuentro, pero ha querido viajar con sus compañeros a la que fuera su ciudad cuando era jugador del Betis (tiene muchos conocidos) para apoyar al grupo en un momento delicado para el equipo. Un gesto de compromiso pese a no estar disponible sobre el césped.

F. Calabuig

Corberán no podrá contar con Luis Rioja, Umar Sadiq, Mouctar Diakhaby y Dimitri Foulquier, todos ellos fuera de la convocatoria por lesión. Cuatro ausencias importantes que obligan al técnico valencianista a tirar nuevamente de la cantera para completar la expedición.

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Con seis canteranos

Así, los futbolistas del Valencia CF Mestalla en dinámica de primer equipo David Otorbi, Aimar Blázquez, Iker Córdoba, Alejandro Panach, Jaume Durà y Mayol forman parte de la expedición oficial. Una convocatoria con importante presencia de jugadores del filial para cubrir las necesidades de la plantilla, que tampoco cuenta con Copete, Diego López y Sergi Canós.