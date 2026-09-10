Corberán confirma las altas y bajas para el Sevilla FC - Valencia CF: novedades con De Haas

Carlos Corberán ha confirmado el capítulo de altas y bajas para el partido de este viernes (21:00) entre el Valencia CF y el Sevilla FC que se disputará en el Sánchez Pizjuán. El técnico ha confirmado en rueda de prensa la presencia de Justin de Haas en la lista de convocados de Sevilla.

El neerlandes ha completado parte del entrenamiento con el grupo, pero todavía no está al cien por cien. Por tanto, su presencia en el once titular es duda. Todo apunta a que partirá desde el banquillo.

Guido Rodríguez lo ha intentado hasta el final, pero no llega a tiempo a pesar de tener el alta médica. "Guido quiere estar, pero el tiempo que ha pasado no es suficiente. De Haas viaja mañana". afirmó.

El técnico ha confirmado la baja de Luis Rioja a pesar de sus intentos. El extremo del Valencia CF todavía está en pleno proceso de recuperación y sigue al margen de sus compañeros. "Luis se está dejando la piel".

Hasta ocho bajas

También es baja Mouctar Diakhaby. El club anunció ayer en un parte médico que el central presenta una lesión en el adductor largo de su pierna izquierda, sufrida en el partido ante el FC Barcelona en el Camp de Mestalla.

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Tampoco llegan al partido los lesionados Umar Sadiq y Dimitri Foulquier. Estas bajas se unen a las ya sabidas de larga duración de Copete, Diego López y Sergi Canós.