Corberán responde sobre su posible destitución

El Valencia CF llega al partido de este viernes contra el Sevilla FC metido de nuevo en su eterna situación de urgencia y con el entrenador cuestionado. En esta tesitura compareció Carlos Corberán, más enérgico que de costumbre a la hora de expresarse, para responder a esta situación y para dejar claro que su sensación dista mucho de la de ver a un vestuario que le haya dado la espalda.

El entrenador reivindicó, en primer lugar, que está centrado en revertir la situación y también lo que ha hecho desde que llegó a Mestalla: "Cuando llegué era una de las situaciones más difíciles de la historia del Valencia. El curso pasado fue temporada de cambios, perdiendo a Mamardashvili o Enzo. Tuvimos dos partes en la temporada, la primera fruto de lo dicho y la segunda con la incorporación de Guido y Sadiq y conseguimos igualar una de las puntuaciones más altas del Valencia en los últimos seis años", exponía el técnico, eludiendo la posibilidad de ser destituido.

Sadiq, rematando ante el Deportivo / LaLiga

Responsabilidad

El preparador de Cheste aseveró "no eludir" su responsabilidad y tener las mismas ganas de siempre de revertir la situación, además de mostrarse confiado porque el equipo mejore cuando empiece a recuperar efectivos.

La otra vía para una salida es la de la dimisión, un escenario que le preguntaron recordando las palabras de Rubén Baraja "Si el barco se hunde el capitán lo hace con él". De su respuesta se desprende que presentar la dimisión no entra en sus planes: "El primer año me dejé la vida y conseguimos el objetivo; el año pasado, también. Y ahora que llevamos cuatro partidos, pienso lo mismo", decía.

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Su relación con la plantilla

Una de las cuestiones más controvertidas es su relación con el vestuario, algo que le alteró especialmente y le hizo dar una respuesta más elaborada o contundente reivindicando el compromiso de la plantilla: "Todos los jugadores del Valencia que han tenido un 0,1% de viajar a Sevilla lo han intentado. La bota de Luis hasta quitando tacos intenta que no le duela el hueso. Como no puede jugar sin bota, no viaja. Guido se fuerza a entrar y quiere estar mañana, pero no tiene el alta médica. De Haas ha entrenado un día con el equipo, tiene esguince, pero viaja con el equipo por las buenas sensaciones", señalaba, sentenciando con una frase sobre el constante rumor de su ruptura con los jugadores: "Parece que repitiendo opiniones ganan veracidad, pero yo me quedo con la plantilla", decía.