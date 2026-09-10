Estados Unidos convoca Papo Gordon, canterano del Valencia CF

La evolución de Jackson ‘Papo’ Gordon empieza a tener también reconocimiento internacional. El joven centrocampista de la Academia del Valencia CF ha sido convocado por Estados Unidos Sub16 para participar en el ‘Training Camp’ que la selección norteamericana celebra entre el 9 y el 17 de septiembre, una llamada que premia el crecimiento que ha experimentado desde que aterrizó en el fútbol valenciano.

Gordon llegó a Valencia en 2024 procedente de Estados Unidos y comenzó su etapa en España lejos todavía de Paterna. Su primera parada fue el Atlético Moncadense, donde completó una temporada de mucho nivel que llamó la atención del Valencia CF. Su rendimiento terminó abriéndole las puertas de la Academia blanquinegra, que apostó por incorporarlo a su estructura para continuar desarrollando a un futbolista con condiciones especialmente interesantes en el centro del campo.

Calidad y llegada desde segunda línea

El estadounidense destaca por ser un centrocampista de mucha calidad con balón y capacidad para llegar desde segunda línea, una combinación que le permite tener influencia tanto en la elaboración como en los últimos metros. Su evolución dentro de la Academia valencianista ha continuado durante los últimos meses y ahora recibe uno de los primeros reconocimientos importantes a nivel de selecciones.

Papo Gordon, convocado con Estados Unidos / FFCV

La llamada de Estados Unidos Sub16 le permitirá trabajar durante más de una semana junto a algunos de los principales talentos de su generación y entrar de lleno en el radar de las categorías inferiores de su país. Una experiencia especialmente importante para un jugador que todavía se encuentra en plena etapa formativa y que apenas lleva dos años desarrollándose en el fútbol español.

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Jugador ambicioso

En su comunciado de llegada al Valencia CF en 2025 escribió que su intención es llegar al primer equipo del Valencia CF para ayudarlo a que "vuelva a la cima y el fútbol de la Liga de Campeones". Casi nada.