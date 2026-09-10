García Plaza: "El Valencia es un grande de España y vendrá herido"

El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, declaró este jueves que el Valencia, colista y su rival el viernes en el Sánchez-Pizjuán, "es un grande de España" que "lleva cuatro años sin perder aquí" y "cuenta con jugadores de gran nivel", pero que, además, "vendrán heridos" por sus malos resultados.

García Plaza, que atendió a los periodistas tras el entrenamiento que dirigió en el estadio sevillista, consideró que la valencianista "es una plantilla que debería estar sin ningún problema fuera de los puestos de descenso" y advirtió, de hecho, de que "cualquier equipo que ahora esté ahí abajo puede estar arriba dentro de dos meses", por lo que pidió "no juzgar a su entrenador -Carlos Corberán- por cuatro partidos".

Con su plantilla casi al completo, ya que sólo tiene las bajas del central senegalés Arouna Sangante y el extremo suizo Rubén Vargas, el técnico madrileño anunció que "es posible jugar con dos o contra tres en el centro del campo", ya que dispone de "jugadores de sobra para plantear varios sistemas".

Pese a ello, advirtió de que tres de sus jugadores, "los últimos en llegar", el belga Lucas Stassin, el portugués Félix Correia y el francés Youssouf Fofana, "no están aún para noventa minutos", por lo que apuntó que, si salieran en el once titular, serían después "cambios casi obligados".

Así afronta el equipo el partido

García Plaza destacó que sigue con su "idea de ser un equipo fuerte e intenso", algo que es "así desde la temporada pasada" y subrayó que "llevar siete goles a favor en cuatro partidos es un dato genial" que refuerza su filosofía de "ir a por los partidos", si bien se mostró "no tan satisfecho con los goles en contra".

"Tenemos casi dos goles partido, es una buena cifra y ojalá no baje. Los equipos se van construyendo según pasa la competición. El gen competitivo y el lema de este club, 'Nunca se rinde', lo estamos trabajando, pero debemos ser cautelosos porque LaLiga acaba de empezar y hay una lista extensa de cosas por mejorar", añadió el preparador sevillista.

Luis Garcia Plaza, head coach of Sevilla FC, gestures during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Atletico de Madrid at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on April 11, 2026, in Sevilla, Spain. AFP7 11/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Sevilla FC v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Novedades en el equipo

Luis García Plaza anunció que el defensor brasileño Marcao Teixeira "irá en la convocatoria" por primera vez esta temporada, aunque "le falta un poquito todavía" para alcanzar su estado óptimo de forma tras superar una lesión, por lo que tiene "otras opciones por delante" para el puesto de central "como poner ahí a Juan Iglesias de central o que debute Iker Muñoz", futbolista del filial.

Noticias relacionadas

El Sevilla cuenta con la baja por sanción para este encuentro de Sangante, quien "además se ha lesionado" y la del extremo suizo Rubén Vargas, que "sigue sin estar disponible" por unas molestias en la rodilla y con el que está "deseando contar" García Plaza porque "es un jugador importante" que debe "encontrar su mejor versión".