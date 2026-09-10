Goldman Sachs, clave en el proceso de venta del Sevilla FC

El proceso de venta del Sevilla FC, próximo rival del Valencia CF, ha entrado en una nueva fase. Después de que se frustrara la opción encabezada por Sergio Ramos y su grupo inversor, los principales accionistas de la entidad han decidido modificar la estrategia y dar un papel protagonista a Goldman Sachs, compañía con la que el club, al igual que la entidad de Mestalla después de la última operación para reanudar las obras del estadio, mantiene actualmente una relación financiera importante.

La intención, según el diario ABC, es que Goldman Sachs ayude a ordenar el proceso y actúe como primer filtro de las propuestas que puedan llegar a Nervión, de manera que los grupos interesados en adquirir el club cuenten con suficientes garantías económicas y un historial inversor que permita avanzar en las negociaciones con mayor seguridad.

Goldman Sachs, como filtro de inversores

En este nuevo escenario aparece Goldman Sachs como actor clave. El Sevilla tiene constituidos con la compañía dos préstamos, o un mismo préstamo estructurado en dos fases, por un importe total de 178 millones de euros, una relación que facilita ahora su implicación en un eventual cambio de propiedad.

El presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco / SD

Su función consistiría en analizar las propuestas que lleguen al club y comprobar la solvencia de los posibles compradores antes de que las negociaciones entren en fases más profundas. Además, Goldman Sachs cuenta con una amplia cartera internacional de clientes que puede servir también para identificar inversores interesados en entrar en el fútbol europeo.

El fondo podría facilitar incluso el acceso a financiación para aquellos grupos que cuenten con un perfil considerado adecuado, algo que convierte a la compañía en una pieza importante no solo para seleccionar candidatos, sino también para facilitar la estructura financiera de una posible operación.

Una venta que podría acercarse a los 300 millones

La decisión final seguirá correspondiendo en cualquier caso a los principales accionistas del Sevilla FC. Uno de los elementos determinantes será la valoración económica de las acciones y hasta qué punto las propuestas se acercan a las cantidades manejadas en anteriores intentos de compra.

La referencia está en los más de 3.000 euros por acción que en su momento llegó a plantear Five Eleven Capital. Aplicado aproximadamente al 85% del capital social, esa valoración situaría el desembolso destinado a los actuales accionistas cerca de los 300 millones de euros.

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A esa cantidad habría que añadir la deuda que arrastre el club en el momento de la operación y, previsiblemente, una ampliación de capital que permita acelerar el proceso de recuperación económica de la entidad.