Ya hay horario del partido del Valencia ante el Racing en pleno puente de octubre
LaLiga ha dado a conocer los horarios de los encuentros de la Jornada 8 de la competición, que se disputará después del parón de selecciones
El Valencia CF ya sabe cuándo disputará su partido de la Jornada 8 de LaLiga. El conjunto valencianista visitará el Campos de Sport de El Sardinero para medirse al Racing de Santander en pleno puente de octubre, por lo que la afición podría aprovechar para acompañar al equipo. El encuentro está previsto, tal y como ha anunciado la competición, para el domingo 11 de octubre a las 21:00 horas, siendo el lunes 12 festivo nacional.
Este encuentro llegará para los jugadores después de dos semanas de parón por los compromisos internacionales. Previamente, el Valencia tiene por delante tres partidos de vital importancia para encauzar el mal inicio de temporada, empezando por el el que debe disputar ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, después la visita a Vitoria y el choque en Mestalla ante la Real Sociedad.
Después de estos tres partidos, el conjunto valencianista tendrá casi tres semanas de 'descanso' competitivo para poder corregir errores, hacer otra mini pretemporada y recuperar efectivos, en cuantos a lesionados.
Calendario del Valencia CF
Jornada 5 Sevilla-Valencia viernes 11 de septiembre 21:00 horas
Jornda 6 Alavés-Valencia martes 15 de septiembre 20:00 horas
Jornada 7 Valencia-Real Sociedad domingo 20 de septiembre 21:00 horas
Jornada 8 Racing-Valencia domingo 11 de octubre 21:00 horas
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