Iago Herrerín confiesa cómo se gestó su fichaje por el Valencia: Ochotorena, Gattuso y perder 10 kilos en una semana

El Valencia CF es un club con una larga de porteros ilustres. Muchos de los mejores de la historia de España han jugado como locales en Mestalla: Cañizares, Eizaguirre, Ochotorena, Zubizarreta, Abelardo... En esta larga lista no entrará Iago Herrerín, aunque sí puede contar con orgullo que el Valencia CF le dio una oportunidad justo antes de que su carrera entrara en el declive definitivo propio de la edad. Y, ojo, que a sus 38 años sigue en activo.

Nos remontamos al mes de septiembre de 2022, con Gattuso como nuevo entrenador y el mercado de fichajes cerrado. Jaume Doménech, portero suplente de Mamardashvili, se lesiona de gravedad y toca revisar la lista de guardametas libres para completar el primer equipo. Iago Herrerín era el mejor colocado, ya que se buscaba un meta con experiencia, de rendimiento inmediato y dispuesto a asumir el rol de suplente. Y así fue. Sólo disputó un partido oficial con el Valencia CF. Fue contra La Nucía en tercera ronda de Copa del Rey y entró desde el banquillo para jugar 12 minutos. Fue su entrada (y salida) en los libros de estadísticas del club.

Ochotorena, Jaume Domènech e Iago Herrerín

Recientemente, Herrerín acudió a un conocido podcast llamado 'offsiders', donde contó cómo se gestó su fichaje por el Valencia CF y el problema evidente de sobrepeso con el que llegó. Y que se ventiló rápidamente de una manera asombrosa.

"Me llama 'Ochoto' y me dice 'Bueno, Iago, no sabemos todavía la gravedad de la situación de Jaume, pero puede darse esta situación'. Me llama por la tarde para ofrecerme unos días de prueba. Claro, con 34 prueba o me voy a Turquía, que lo tengo asegurado o me la juego. Ni lo pensé, les dije a mis amigos que me iba porque sabía que me iba a quedar", dijo muy confiado Herrerín.

Gennaro Gattuso, durante el partido de Copa del Rey entre La Nucía y el Valencia CF / JM López

Gattuso y la promesa del contrato si adelgazaba

"Llegó allí con 9 kilos de más y me viene Gattuso: 'Yo te conozco y si me prometes que bajas de peso, yo te ficho'. Tuve suerte porque justo cuando llego yo juegan ese fin de semana y luego parón de selecciones. Yo tenía 14 días y en sólo 7 bajo 10 kilos". Hay que recordar que el sobrepeso es relativo y no todos los deportistas que miden lo mismo, deben pesar lo mismo. En el caso de los guardametas, por ejemplo, suele haber más peso. En cualquier caso, Iago Herrerín siempre ha tenido una constitución más fuerte que la de un futbolista promedio, también de mayor peso. Recordemos que mide 187 centímetros y su peso habitual siempre rondó los 87 kilos, aunque al Valencia CF llegó con algún kilo de más.

El excanterano del Athletic Club relató cómo consiguió asombrar al cuerpo técnico con la brutal bajada de peso en tiempo récord. "Entrenaba por la mañana, por la tarde, no comer, beber agua. Por la noche comer una pechuga de pollo, levantarme para beber agua y todo el día deshidratado". Entre risas, comentó con los contertulios la sorpresa que se llevó su novia: "Mi chica vino, se fue y me dijo '¿Qué ha pasado?'".

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Entrenamiento del Valencia con Herrerín /

"Me meten dentro, que me habían dicho que me firmarían y me dice Gennaro dentro: 'te he dicho que adelgazaces, pero calma, calma'. Pasé de 75 pliegues a 49 en 8 días".