Javier Tebas protege (otra vez) la gestión de Peter Lim en el Valencia CF: "La temporada pasada pudo estar en Europa"

El presidente de LaLiga Javier Tebas y el director general corporativo Javier Gómez comparecieron públicamente este jueves después de hacer oficiales los límites salariales de los equipos de Primera y Segunda División. Tebas volvió a defender a ultranza la gestión de Peter Lim a pesar de los resultados deportivos del equipo, que esta temporada ha arrancado la temporada como colista del campeonato liguero. Estas han sido sus palabras al ser preguntado por el Valencia:

La situación del Valencia CF

"No voy a hacer valoraciones. Yo no entro en lo deportivo. No sé si el Valencia ha tenido ofertas o no para vender futbolistas. Si han llegado deben habeer sido insatisfactorias. Ellos son los que deben decidir cúal es su estrategia. Sobre la situación del Valencia... Quedan muchas jornadas, lo veremos a final de temporada. Pasa con el Valencia, con el Sevilla... cuando se está en la parte de abajo sufriendo muchas veces se tiene una visión subjetivada de lo que está ocurriendo. Hay que esperar, bajan tres, pero queda mucho por delante para dar una opinión, quedan muchas jornadas y hay tiempo para rectificar si tienen que rectificar. Y sobre la venta, no sé si han tenido ofertas de venta o no. No sigo la prensa de València todos los días, pero no he leído que hayan tenido muchas ofertas por jugadores".

MADRID, 10/09/2026.- EL presidente de LaLiga, Javier Tebas, ofrece una rueda de prensa este jueves en la sede de LaLiga, en Madrid, para explicar cuáles son los límites de coste de plantilla deportiva (LCPD) de los clubes y SAD’s de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion. EFE/ Juanjo Martín / JUANJO MARTÍN / EFE

¿No le preocupa la situación del Valencia?

“Cuando quedaban dos jornada de la temporada pasada, el Valencia también pudo estar en Europa y son los datos y los números. En fútbol nunca puedes decir las cifras tan exactas de lo que hay. A mí lo que me preocupa de Valencia es que el estadio se termine en la fecha, que será uno de los mejores estadios del futbol español y de Europa que le va a suponer unos ingresos que ahora no tiene. Para mí es lo más importante. Después de estar más de diez años parado el estadio, está avanzando y poco después del verano de 2027 el Valencia podrá tener un estadio de 70.000 personas y todo lo que se va a hacer alrededor y lo que va a cambiar que le va a poner a otro nivel de ingresos. El Valencia va a dar un paso de calidad con esa expectativa. ¿Y en lo deportivo? A mí me preocupan todos los equipos, todos los equipos que puedan descender.... No solo me preocupa el Valencia, pero repito, faltando dos jornadas las temporada pasada estaba para jugar Europa, la Conference, porque estaba todo muy apretado. Los aficionados tienen el derecho a pensar lo que quieran, pero la temporada es muy larga, paciencia... y el salto de calidad que se hará con el estadio del Valencia va a ser enorme".

Sobre el rival, el Sevilla FC

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“Destacaría el esfuerzo que están haciendo. Hay que recordar que llevaba muchos años seguidos jugando la Champions, 70-80M€ más y le permitían seguir teniendo masas salariales alta. Los jugadores siguen jugando lo mismo. Es un problema estructural del fútbol europeo. Hay que darle alguna solución, se debe inventar alguna cuestión. Estas reformas están haciendo que los grandes ganen más dinero. Esto no ha sido un problema de gestión del club, sino estructural del modelo europeo. No solo es televisión, también esa falta de ingresos de taquilla".