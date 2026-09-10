El 'vía crucis' de Luis Rioja para intentar llegar al Sevilla FC - Valencia CF: "Lo último que le queda es jugar sin bota"

Luis Rioja no viajará finalmente a Sevilla. El futbolista del Valencia CF ha apurado hasta el límite sus opciones de estar disponible para el partido ante el conjunto hispalense, pero las molestias que arrastra en el calcáneo le impiden correr con normalidad y han terminado por descartarle para la cita.

Carlos Corberán explicó en rueda de prensa hasta qué punto ha llegado el jugador para intentar reducir el dolor al apoyar el pie. Rioja incluso ha modificado su propia bota y ha eliminado parte de los tacos para disminuir la presión sobre la zona afectada. Una solución desesperada que tampoco ha permitido que las molestias remitieran lo suficiente como para entrar en la convocatoria.

“Todos los jugadores del Valencia CF que han tenido un 0,1% de poder viajar mañana a Sevilla lo han intentado. Rioja tiene un problema en el pie, en el calcáneo, tiene una molestia al pisar. La molestia ha ido a más, se va cortando la bota para ver si puede apoyar el hueso....se está dejando la piel en poder estar con el equipo".”, explicó el técnico valencianista.

Corberán detalló además la particular odisea que ha vivido el extremo durante los últimos días: “La bota de Rioja está cortada, ya no queda casi, incluso quitando tacos para intentar quitar la presión. Lo último que le queda es jugar sin bota, pero como no puede, mañana no viaja a Sevilla”.

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De esta forma, el Valencia CF pierde a Rioja para un partido especialmente señalado para el jugador por su pasado sevillano. El extremo ha hecho todo lo posible por llegar a tiempo, pero el dolor en el calcáneo ha terminado imponiéndose y obligará a Corberán a buscar alternativas para el encuentro en el Ramón Sánchez-Pizjuán.