Corberán: “No estoy de acuerdo con las palabras de Rodri”

Carlos Corberán se juega su futuro este viernes en el Sánchez Pizjuán. Él y su equipo, que marcha colista en LaLiga. El preparador del Valencia CF es consciente de que la situación es poco sostenible y que sólo una victoria a domicilio contra el Sevilla FC podría darle un respiro. El empate le podría dar tregua hasta el duelo del siguiente martes en Mendizorroza ante un Alavés que ha arrancado la temporada bien, quizá jugándose el puesto en tierras vascas. En cualquier caso, los periodistas presentes le preguntarán por una posible dimisión o despido en caso de derrota, la última hora de los lesionados, el mercado de agentes libres para reforzar a un muy necesitado equipo y demás. Aquí os lo contaremos todo a partir de las 13:30.

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Y con esto termina la rueda de prensa. Ahora la analizamos en SUPER.

¿Elliott para 90 minutos? No ha tenido una pretemporad atípica. Llegó el último día de mercado. Tuvo sus minutos y me parece diferencial. Su nivel físico está cada día más cerca. La afición del Valencia disfrutará de él. Si uno espera a ganar un partido para ganar la confianza es esperar algo que no depende de ti. Hay que tener confianza antes y llegar así al Sánchez Pizjuán.

¿Afectado por la situación y el entorno? Hay verdad que hemos vivido momentos que la sonrisa no empatiza con el aficionado o situación del club. Entero, con fuerzas, ilusión y ganas. Así me siento. Consciente de revertir este momento, ilusionado cuando veo las ganas del grupo y deseando que muestren su potencial en el campo. Con ganas de que la afición vea otra imagen del equipo.

¿Sánchez-Pizjuán con recuerdos tras llegar colista en su debut? Lo que ví era un equipo con las ganas de dar la vuelta a la situación como lo veo ahora.

¿Te hubiera gustado un reajuste igual en el Valencia? Hay muchas restricciones económicas que desconozco. Han cambiado 14-15 jugadores distintos. Veo una plantilla competitiva y con opciones y sus puntos obedecen al trabajo hecho.

¿Contento con la plantilla? ¿Va a servir para igualar la segunda vuelta pasada? Rendimiento igual no lo sé porque llevamos 1 punto de 12. Confío en la capacidad competititva de una plantilla mermada por las lesiones. Estoy convencido que es cuestión de tiempo de aumentar la capacidad competitivo del equipo.

Luis García espera un Valencia con el cuchillo entre los dientes... Han empezado la Liga como la terminaron el año pasado desde la llegada de Luis. Han hecho un verano muy intenso y con un buen trabajo. Muchas ganas de dar una mejor imagen que los últimos dos partidos.

La afición está irritada. Tienen motivos. La afición quiere ver ganar al Valencia y cuando no se consigue es normal. Depende de nosotros dar la vuelta a la situación.

¿No se irá como hizo Baraja? El primer año me dejé la vida y conseguimos el objetivo; el año pasado, también. Y ahora que llevamos cuatro partidos, pienso lo mismo