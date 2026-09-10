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Corberán: “No estoy de acuerdo con las palabras de Rodri”

El preparador del Valencia CF visita el Sánchez Pizjuán para afrontar un partido clave para su supervivencia en el banquillo

Corberán, en la Ciudad Deportiva de Paterna

Corberán, en la Ciudad Deportiva de Paterna

Eduardo Ripoll

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Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

Carlos Corberán se juega su futuro este viernes en el Sánchez Pizjuán. Él y su equipo, que marcha colista en LaLiga. El preparador del Valencia CF es consciente de que la situación es poco sostenible y que sólo una victoria a domicilio contra el Sevilla FC podría darle un respiro. El empate le podría dar tregua hasta el duelo del siguiente martes en Mendizorroza ante un Alavés que ha arrancado la temporada bien, quizá jugándose el puesto en tierras vascas. En cualquier caso, los periodistas presentes le preguntarán por una posible dimisión o despido en caso de derrota, la última hora de los lesionados, el mercado de agentes libres para reforzar a un muy necesitado equipo y demás. Aquí os lo contaremos todo a partir de las 13:30.

Directo | Sigue la rueda de prensa de Carlos Corberán online

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