¿Qué ha sido de Marvin Ducksch después del cierre del mercado del Valencia CF?
El alemán de 32 años, solución de Gourlay para la delantera, sigue siendo un futbolista residual en la segunda división inglesa: tres partidos, tres suplencias, cero goles y solo 17 minutos
Gourlay negó la operación por el germano en rueda de prensa. Diez días después, Corberán se muestra escéptico ante la posibilidad de que llegue un delantero libre
"El futuro no se sabe, el presente es este... De delantero tenemos a Hugo Duro, Danjuma y Aimar Blázquez en dinámica de primer equipo que viene convocado"
Marvin Ducksch estuvo muy cerca de convertirse en jugador del Valencia CF durante el último día del mercado de fichajes. El delantero alemán llegó a un acuerdo con el club después de la lesión de Umar Sadiq, pero la operación terminó rompiéndose y el atacante se quedó finalmente en el Birmingham City.
La triste realidad de Ducksch es que sigue teniendo un papel muy residual en el conjunto inglés. Desde que se frustró su llegada a Mestalla ha participado en tres encuentros y en ninguno de ellos ha formado parte del once titular.
El mismo día del cierre del mercado de verano ante el Southampton (1-1), ni siquiera llegó a disputar minutos. Su participación tampoco aumentó demasiado en los siguientes compromisos. El 6 de septiembre salió desde el banquillo para jugar únicamente 9 minutos en el empate por 2-2 frente al Wolverhampton, mientras que este 9 de septiembre apenas contó con 8 minutos en la derrota por 2-1 ante el Norwich City.
En total, solo 17 minutos en los tres últimos partidos en los que ha participado, una cifra que refleja su escaso peso actual dentro de la plantilla. Ducksch, el jugador al que recurrió Gourlay para reforzar la delantera, continúa siendo un futbolista muy secundario en la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés.
Gourlay lo negó
El Valencia CF intentó sin éxito los fichajes de Ducksch y Etta Eyong en el último día de mercado. El club tenía muy adelantada la cesión hasta el 30 de junio del delantero germano Marvin Ducksch de 32 años propiedad del Birmingham City de la Championship, pero la operación se rompió a primera hora de la tarde. Horas después, el club llamó por Etta Eyong, pero el jugador del Levante descartó su salida.
Ron Gourlay, lejos de reconocer los intentos a la desesperada de fichar un delantero, aseguró en su rueda de prensa de la semana pasada que se mantuvieron 40-50 conversaciones y que Ducksch y Etta nunca se contemplaron. "Nunca se han contemplado en serio, no ha habido contacto directo, no ha habido interés, se han mantenido 40-50 conversaciones".
Diez días sin delantero libre
Carlos Corberán se mostró ayer escéptico ante la posibilidad de que el Valencia CF se refuerce en el mercado de delanteros libre por la lesión de larga duración de Umar Sadiq. Preguntado al respecto, el técnico ha asegurado que "el futuro no se sabe, el presente es este... Delantero tenemos a Hugo Duro, Danjuma y Aimar en dinánima de primer equipo, que viene convocado". Esta ha sido su respuesta:
"Yo me centro en los jugadores que tengo y sacarles rendimiento. Delantero tenemos a Hugo Duro, Danjuma y Aimare en dinánima de primer equipo, que viene convocado. El futuro no se sabe, el presente es este... También vienen Jaume Durà y Otorbi con opciones de titularidad. Panach, Córdoba, Mayol también están con dinámica del primer equipo", aseguraba.
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