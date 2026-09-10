ÚLTIMA HORA | Dos bajas sensibles y un alta en el Sevilla para recibir al Valencia CF
Rubén Vargas y Arouna Sangante (que también está sancionado) no entrenaron con un grupo con el que sí que trabajó Kike Salas
El Sevilla FC afrontará el partido ante el Valencia CF con dos bajas sensibles. Rubén Vargas y Arouna Sangante no participaron este jueves en la última sesión de entrenamiento junto al resto de sus compañeros y no estarán disponibles para recibir al conjunto de Carlos Corberán en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Sí lo hizo Kike salas, que no pudo trabajar el miércoles, pero que sí lo hizo este jueves.
La ausencia de Sangante tiene especial incidencia en una defensa que llega bastante condicionada al encuentro. El central sufrió un esguince en el tobillo derecho durante el empate frente al Espanyol y su baja obliga a Luis García Plaza a reajustar una línea en la que venía teniendo un peso importante desde su llegada este verano.
Sangante se había hecho un sitio desde su llegada
El defensa franco-senegalés aterrizó en Nervión como uno de los primeros refuerzos del nuevo proyecto y no tardó demasiado en hacerse un hueco. Su capacidad para actuar como central y también como lateral derecho le ha dado valor dentro de una plantilla que ha sufrido muchos cambios durante el mercado.
Sangante venía teniendo protagonismo en este arranque de temporada y fue titular en Cornellà formando pareja con Kike Salas. La buena noticia para el Sevilla es precisamente la recuperación de Kike, que este jueves sí pudo entrenarse con normalidad después de no participar en la sesión del miércoles y estará disponible para medirse al Valencia.
Su regreso supone un alivio para Luis García Plaza, que recupera una pieza natural para el centro de la defensa justo cuando pierde a Sangante. Kike Salas apunta así a tener un papel importante en la configuración de la zaga sevillista para el encuentro.
Vargas, una de las principales amenazas ofensivas
La baja de Rubén Vargas afecta a otra zona del campo. El internacional suizo continúa arrastrando problemas físicos y tampoco ha podido completar la preparación del encuentro junto al resto del grupo.
Su ausencia es significativa por el peso que alcanzó durante la pasada campaña, cuando terminó convirtiéndose en uno de los futbolistas más productivos del Sevilla en ataque gracias a su capacidad para desequilibrar, asistir y aparecer desde segunda línea.
Entrenó Kike Salas
Luis García pierde así a un futbolista importante en la parcela ofensiva y a uno de sus defensas con mayor protagonismo en este inicio de curso, aunque la recuperación de Kike Salas suaviza parcialmente los problemas en la zaga. Dos bajas sensibles para recibir al Valencia, pero también una pieza recuperada a tiempo.
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