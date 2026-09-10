¿El Valencia CF fichará un delantero libre por la lesión de Sadiq? Corberán contesta
El técnico del Valencia CF, escéptico ante la posibilidad de reforzarse: "El futuro no se sabe, el presente es este... delantero tenemos a Hugo Duro, Danjuma y Aimar, que viene convocado"
Carlos Corberán se ha mostrado escéptico ante la posibilidad de que el Valencia CF se refuerce en el mercado de delanteros libre por la lesión de larga duración de Umar Sadiq. Preguntado al respecto, el técnico ha asegurado que "el futuro no se sabe, el presente es este... Delantero tenemos a Hugo Duro, Danjuma y Aimar en dinánima de primer equipo, que viene convocado". Esta ha sido su respuesta:
"Yo me centro en los jugadores que tengo y sacarles rendimiento. Delantero tenemos a Hugo Duro, Danjuma y Aimare en dinánima de primer equipo, que viene convocado. El futuro no se sabe, el presente es este... También vienen Jaume Durà y Otorbi con opciones de titularidad. Panach, Córdoba, Mayol también están con dinámica del primer equipo", aseguraba.
El club "debe planteárselo"
La última vez que Corberán fue preguntado por la posibilidad de acudir al mercado de delanteros libre, el técnico aseguró que "el club debe planteárselo". "Siempre que hay un inconveniente de ese tipo, con un jugador que va a perderse varias semanas, el club debe planteárselo. Nuestro objetivo es que, con los que estamos, podamos suplir cualquier inconveniente y que los jugadores den un paso adelante. Es la forma que tenemos de cubrir la necesidad que se genera cuando pierdes a un futbolista de la plantilla durante un periodo de tiempo".
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