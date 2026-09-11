11-S: siete años de declive deportivo en el Valencia CF de Peter Lim

Once de septiembre de 2019. Hoy se cumplen siete años de la destitución de Marcelino García Toral como entrenador del Valencia CF. Siete años desde que Peter Lim abandonó a su suerte al club sin inversión, exigencia ni ambición deportiva. No fue un cese más de un técnico. El 11-S significó un punto de inflexión para la entidad de Mestalla del que todavía no se ha recuperado. Hoy el Valencia vuelve a Sevilla para jugar una final, pero no de Copa. En juego está dejar de ser el colista de LaLiga y salir de los puestos de descenso. Una triste realidad que el club ha normalizado.

La decisión del máximo accionista de dinamitar aquel equipo campeón y aquella potente estructura deportiva con Mateu Alemany a la cabeza significó el comienzo del declive deportivo de un club que venía de conquistar la Copa del Rey, que luchaba por los puestos de Champions League con los grandes del fútbol español y que desgraciadamente después se acostumbró a convivir en los puestos de descenso y luchar por la permanencia con una plantilla cada vez con menor nivel competitivo. Lim olvidó la ambición deportiva aquel día. Siete años después el equipo agoniza colista de LaLiga al borde del abismo con los mismos problemas de siempre en el campo y en los despachos con los dirigentes de turno más pendientes de Singapur que del propio equipo.

Lim destruyó mucho más que un proyecto ganador el 11 de septiembre. Aquel día fue el inicio de la caída libre que condenó al club y a su afición al sufrimiento. El máximo accionista le dio la espalda al club y desde entonces el club no ha parado de perder nivel deportivo y, lo que duele más, prestigio nacional e internacional. El último episodio con el capitán de la selección española Rodri Hernández diciendo que los jugadores del Valencia CF son malísimos ha dejando en evidencia a la propiedad una vez más a los ojos de todo el mundo del fútbol.

El Valencia de Lim ha pasado de luchar por títulos a sufrir por el descenso en las últimas temporadas. Así ha quedado demostrado en todos y cada uno de los mercados de los últimos años. La plantilla que levantó la Copa del Centenario en 2019 estaba valorada en 499 millones de euros. Desde entonces ha perdido a sus principales activos y se ha desplomado progresivamente hasta el punto que luchar por Europa se ha convertido en un objetivo casi inalcanzable. El equipo ha normalizado las humillaciones contra los grandes y la vida en la zona baja de la tabla. Sus rivales directos en el campo y en el mercado ya no son los mismos.

Más lejos de Europa que nunca

Este 11-S llega pocos días después de que el Valencia atraviese su mayor racha de la historia sin Europa. El Valencia no se ha clasificado para competiciones europeas en los últimos años. No es una casualidad. Desde que Lim dinamitó todo en 2019 el equipo no ha vuelto a clasificarse para a Europa a mucha distancia de Real Madrid, Barcelona y Atlético y, lo que es más grave todavía, lejos de Villarreal, Betis, Real Sociedad o Athletic. Hasta equipos como el Celta, Girona, Getafe o Rayo han viajado recientemente al viejo continente. El Valencia desde entonces no ha dejado de bajar escalones entre la ‘zona Meriton’ y la zona roja con la sensación de que el Valencia cada vez tiene más boletos para perder la categoría. ¿Será este año? Mestalla se lo pregunta en su último año de vida.

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El agotamiento de la afición

El valencianismo está agotado. Aquel 11 de septiembre también significó el divorcio definitivo entre la afición y el máximo accionista. La crisis social es absoluta y no tiene solución desde 2019. En 2021 tuvo lugar la primera manifestación por las calles de la ciudad y Mestalla empezó a llenarse de cartulinas amarillas con un mensaje: "Lim go home". Más tarde, llego el vaciado de Mestalla. Siete años después de aquel 11-S, el valencianismo protesta hastiado contra todos: propiedad, director deportivo, entrenador y jugadores. Nadie se ha salvado de la trituradora que es Meriton. Ni siquiera símbolos y leyendas vivas como Rubén Baraja y José Luis Gayà. Nada se parece a aquel Valencia campeón de 2019.