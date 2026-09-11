¡Otra lesión! César Tárrega se marcha del campo antes de tiempo
El futbolista valenciano se marchó al banquillo con dolor en el isquio derecho y dejó su lugar para Íker Córdoba
El Valencia CF monta un circo y le crecen los enanos. A su epidemia de bajas defensivas se le suma una nueva: César Tárrega. El defensa central valenciano tuvo que ser sustituido en el minuto 25 después de echarse al césped al sentir dolor en el isquio derecho y pedir el cambio.
Carlos Corberán tomó la decisión de sustituirlo y su elegido fue Íker Córdoba, central zurdo de la cantera que la temporada pasada estuvo cedido en el Mirandés. El '36' se quedó en el equipo debido a que el Valencia tenía bajas y riesgo de lesión en jugadores como Mouctar Diakhaby, decisión acertada por su parte porque recibe la segunda oportunidad.
Central zurdo
El futbolista salió al lado izquierdo de Pepelu en la defensa de cuatro, siendo el elegido por delante de Alejandro Panach, diestro y más joven, y de Justin De Haas, que apenas acumulaba una sesión de trabajo con el equipo tras su lesión.
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