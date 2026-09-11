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La lista de convocados del Sevilla para recibir al Valencia: altas y bajas

Marcao sustituye en la lista al sancionado Sangante para el partido en el Sánchez Pizjuán

Luis García ha ofrecido una lista de 24 jugadores para el choque de este viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán

Luis García ha ofrecido una lista de 24 jugadores para el choque de este viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán / SD

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Hugo Ferrer

Luis García ha ofrecido una lista de 24 jugadores para el choque de este viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Valencia CF. El técnico madrileño ha incluido a Marcao en la convocatoria, de la que sale un Sangante expulsado en el RCDE Stadium el pasado domingo. Vargas, debido a sus molestias de rodilla, sigue fuera del equipo, mientras que el resto de la plantilla está apta para ser de la partida.

La lista de 24 citados la conforman: Odysseas, Fran González, Rafa Romero, Iglesias, Carmona, Kike Salas, Iker Muñoz, Marcao, Castrín, Suazo, Julio Díaz, Agoumé, Guridi, Fofana, Manu Bueno, Kochorashvili, Félix, Miguel Sierra, Ejuke, Alfon, Peque, Isaac, Robbie Ure y Stassin.

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