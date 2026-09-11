La lista de convocados del Sevilla para recibir al Valencia: altas y bajas

Luis García ha ofrecido una lista de 24 jugadores para el choque de este viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Valencia CF. El técnico madrileño ha incluido a Marcao en la convocatoria, de la que sale un Sangante expulsado en el RCDE Stadium el pasado domingo. Vargas, debido a sus molestias de rodilla, sigue fuera del equipo, mientras que el resto de la plantilla está apta para ser de la partida.

La lista de 24 citados la conforman: Odysseas, Fran González, Rafa Romero, Iglesias, Carmona, Kike Salas, Iker Muñoz, Marcao, Castrín, Suazo, Julio Díaz, Agoumé, Guridi, Fofana, Manu Bueno, Kochorashvili, Félix, Miguel Sierra, Ejuke, Alfon, Peque, Isaac, Robbie Ure y Stassin.