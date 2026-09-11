Corberán habla de su despido o posible dimisión

En el Valencia CF ya no puede esconderse nadie. El cuadro de Corberán será colista otra jornada después de mostrar, de nuevo, una mala imagen traducido automáticamente en otra bolsa de puntos vacía. Merecidos colistas, las jornadas pasan y aquí no parece existir una solución factible que no suponga un cambio en el banquillo. En este sentido, el preparador habla tras el duelo que terminó con victoria del Sevilla FC:

Corberán habla tras una nueva derrota del Valencia

"No hemos sido capaces de materializar nuestras ocasiones. Ellos han sido capaces de marcar en balón parado y marcar la diferencia en una segunda parte en la que el Sevilla FC ha sido mejor", dijo Corberán en los micrófonos de DAZN tras el encuentro.

Sobre las pocas ocasiones, lo tiene claro: "Quitando la ocasión del larguero no hemos encontrado suficiente peligro ofensivo para llevarnos el partido. La verdad es que no hemos conseguido generar más daño. No hemos encontrado la forma y la consecuencia es no conseguir el gol".

"No darle la victoria al equipo lo siento con dolor y pena, pero ahora hay que centrarse en el partido del martes en Vitoria", dijo antes de la rueda de prensa dejando ver que no va a dimitir ni espera un despido.

EFE

¿Dimitirá o acordará despido teniendo contrato hasta 2028?

"No puedo hablar de situaciones que no pasan, sino de revertir una situación. Soy uno de los responsables para revertirla y mi trabajo es centrarme en eso. Siempre tengo las fuerzas, pero contestar a esto tras una derrota no es lo más adecuado. Soy consciente de que sin victoria no hay objetivo y acepto la crítica y responsabilidad cuando veo al equipo que se entrega y no se obtiene resultado". "A los chicos hoy no les puedo pedir más porque se han vaciado", dijo con aparente convencimiento a una pregunta posterior en la misma dirección.

La afición

Sobre los aficionados, Corberán tiene claro que les entiende a la perfección: "La afición ahora mismo no busca palabras, sino hechos. Y debemos dar todo lo que tenemos en Vitoria para cambiar la dinámica".

César Tárrega en el banquillo / DAZN

Lesión de Tárrega... otro lesionado en el Valencia y una baja por partido. ¿Responsabilidad?

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"Es difícil contestar porque nos estamos limitando con esto desde pretemporada. La responsabilidad final es de todos. No sé por qué pasa porque no soy especialista médico. El año pasado haciendo lo mismo fuimos de los que menos lesiones musculares tuvimos y este de los que más y perdemos efectivos que nos harían más competitivos. Mi responsabilidad está en que el equipo consiga hacer mejores partidos y ahí soy responsable tengo que aportar más de lo que estoy aportando ahora mismo", dijo sin cuestionar el trabajo de Ron Gourlay en el mercado de fichajes...