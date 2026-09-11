Gayà responde a la posible destitución de Corberán: "Estamos a muerte con el entrenador"

El capitán del Valencia CF José Luis Gayà ha dado la cara tras la derrota del equipo contra el Sevilla (1-0) en el Sánchez Pizjuán. El lateral izquierdo ha reconocido que el equipo está "jodido" y que "duele" perder en una acción parado. Preguntado por la continuidad de Carlos Corberán, ha asegurado que "nosotros estamos a muerte con el entrenador y vamos a intentar sacar esta situación".

Derrota dura

Noche complicada, por cómo ha sido. La primera parte el equipo ha igualado la intensidad, pero en la segundo nos han llevado a su terreno, nos ha costado dominar y en el balón parado nos han superado. En la segunda parte nos ha faltado mucho más juego ofensivo.

Vestuario

Estamos jodidos, esa es la realidad, cuando uno no gana estamos jodidos pero nos tenemos que levantar, el martes tenemos un partido y es con la metnalidad que tenemos que ir, a morir por este escudo porque representamos a mucha gente.

Destitución de Corberán

Nosotros estamos a muerte con el entrenador y vamos a intentar sacar esta situación.

Sin reivindicarse

Teníamos ganas porque llevábamos sdos partidos en los que no habíamos sido nosotros, la imagen de los dos últimos partido fue muy mala y queríamos salir con otra cara, en la primera parte hemos competido, pero en la segunda parte nos han superado. Cuando pierdes en una acción en el balón parado duele.

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Las palabras de Rodri

Es una conversación privada que tuvimos y ya está todo zanjado.