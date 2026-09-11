Las horribles notas de los jugadores del Valencia CF ante el Sevilla FC

El Valencia CF está tan acostumbrado al ridículo que asusta. Es último de LaLiga y tiene pinta de que seguirá siéndolo. Al menos, eso sí, seguirá en descenso. El desastre continúa y nadie pone remedio porque no hay nadie con cabeza dentro de un club que ha considerado que el mercado es bueno. Ron Gourlay debió quedarse dormido durante el partido. Con todo eso, los jugadores no se salvan. Rodri pidió perdón, pero la realidad es que algunos son lo que son. Y no es culpa de ellos, sino de quien considera que esta plantilla es la que toca en todo un Valencia CF.

El Sevilla ganó con una jugada a balón parado, con un poco más de intensidad que el Valencia CF y con un plan de partido. Parece poca cosa, pero ya es algo más que el Valencia. Prácticamente ningún jugador roza el aprobado. Estas son las nefastas notas del partido.

Titulares

4 Dimitrievski Buena parada a Kike Salas tras un córner en el inicio del segundo tiempo. Después, en el 60', acción buena aunque no era complicada tras chut de Fofana. La primera verdaderamente complicada le pasó por encima y acabó en gol.

4 Arnau Sin errores de bulto, pero sí algo perdido en el primer tiempo sobre todo. Se le firmó porque además con balón puede dar cosas diferentes a las que daban Foulquier y Thierry. Es cierto que no resta, como ellos, pero tampoco está sumando nada en ataque.

5 Tárrega Empezó con dudas tras perder algún pase en salida. Se marchó lesionado en el minuto 24 para dar entrada a Íker Córdoba.

5 Pepelu Buena salida de balón en el descuento conduciendo hasta Javi Guerra en la acción que acabó en ocasión de Danjuma.

5 Gayà Primera parte sensacional en lo defensivo. El árbitro no cayó en una acción en la que Stassin simuló penalti. En el segundo tiempo ganó todos los duelos a Miguel Sierra y a Ejuke, pero falló en el tanto del Sevilla rompiendo el fuera de juego.

4 Dieng Gana duelos y se ofrece, pero rara vez limpia jugadas y mejora el fútbol del equipo. De hecho, desde su entrada en el equipo Javi Guerra está peor.

4 Ugrinic Físicamente corre y lucha. El problema es que es un deporte que se juega con balón y eso a veces le viene complicado.

4,5 Javi Guerra Pérdida en el descuento de la primera parte que acaba en ocasión de Isaac Romero. Lo arregló un segundo después con un pase fantástico a Danjuma que le dejó mano a mano con Vlachodimos. En el segundo tiempo dio también una de cal y otra de arena. Balones perdidos, pero al mismo tiempo asistencia a Otorbi para la mejor del segundo tiempo.

4 Sato Su llegada al equipo fue buena, pero se ha contagiado del resto. Su acción más llamativa fue la amarilla por un patadón a Suazo en la cara. Con balón no hizo absolutamente nada, salvo iniciar una contra en el segundo tiempo en la que se equivocó en el pase. Se le dio a Danjuma de hecho. Era mejor dárselo a un rival.

5 Otorbi Tuvo la más clara del segundo tiempo con un disparo directo a la madera en el minuto 78.

3 Danjuma En su línea. Al Derby County en pretemporada los hacía a pares. En LaLiga ya le cuesta más. La tuvo contra Vlachodimos y la tiró al cuerpo. Después no acertó una. Resta más que suma, pero sigue jugando. Solo Corberán sabe el motivo.

Suplentes

6 Íker Córdoba El mejor en salida de balón con diferencia. Parecía el más tranquilo de todos y eso que no era fácil después de un inicio en el que falló en la primera acción comiédonse el balón tras el bote en el césped. Después de eso estuvo espectacular.

3 Maffeo Salió a hacer una falta que no tocaba y que acabó en gol de Juan Iglesias.

4 Harvey Elliott Técnicamente va sobrado. Físicamente necesita tiempo, lo que no sabemos es cuánto.

-Jesús Vázquez Sin tiempo.

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