Pepelu: "La gente se ha cansado de explicaciones"
El jugador de Denia dio la cara después del encuentro y no quiso poner paliativos, aludiendo al trabajo y las victorias como única manera de expresarse
Pepelu fue el encargado de dar la cara después del partido contra el Sevilla FC que se saldó con una nueva derrota del Valencia CF, el peor de la historia por obra y gracia de Merion Holdings. El de Denia no quiso poner excusas y prefirió aludir al trabajo y a las victorias como única manera de expresarse.
No salen las cosas
Ya son varios partidos que no nos salen las cosas. Hemos cambiado el sistema, pero otra vez los detalles nos penaliza, esta vez el balon parado. No hemos estado bien en la segunda parte. Ya hemos vivivo estas siutuaciones y la volveremos a sacar adelante.
Explicaciones para la afición
La gente está cansaa de explicaciones. La gente se cansa. La única explicación es salir en Vitoria a intentar ganar. El vestuario está fastidiado. Somos los que tenemos que sacarlo. No va a venir nadie a sacarlo. Ya lo hemos hablado en el vestuario. Tenemos que estar unidos. Vamos a intentar levantar la situación. Hay que ser positivos.
¿Palabras para el valencianismo?
A la gente hay que decirle poco. Ellos siempre nos dan. La mejor manera de sacarlo es ganando partidos.
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