Sevilla FC - Valencia CF: Corberán y los jugadores se la juegan con el "malísimos" de Rodri de fondo

El Valencia CF visita esta noche (21:00) el Sánchez Pizjuán obligado a reaccionar contra el renovado Sevilla FC después de uno de los peores arranques de la historia: colista de LaLiga con un punto de doce. Carlos Corberán y sus jugadores hoy se juegan más que tres puntos en Nervión en medio de una situación límite a principios de septiembre. El partido marcará el futuro del entrenador, que por primera vez desde su llegada al banquillo ha perdido su condición de intocable en el club, y servirá de oportunidad para que el equipo se reivindique después de la humillación del FC Barcelona y el "son malísimos" de Rodri que tanto escoció al vestuario. Hoy toca hablar en el campo.

Por increíble que parezca en la jornada 5, la situación del Valencia va camino de ser insostenible como consecuencia de la falta de ambición deportiva e inversión de la propiedad, el mercado negligente de Ron Gourlay y su estructura deportiva, la pérdida constante de crédito de Corberán, el bajo rendimiento de los jugadores y el agotamiento de una afición que ya no soporta tanto sufrimiento y dispara contra todos. El resultado es un equipo, último clasificado de primera división, con solo un gol a favor en cuatro jornadas y nueve en contra con el peor balance (-8) de toda su historia centenaria.

Nadie en el Valencia CF es capaz de encontra soluciones. Ni siquiera los también en entredicho servicios médicos del club. El equipo se enfrenta a su primera final de la temporada con ocho lesionados: Guido Rodríguez (ha viajado sin alta médica para hacer piña como segundo capitán), Luis Rioja, Mouctar Diakhaby, Umar Sadiq y Dimitri Foulquier, además de Copete, Diego López y Sergi Canós. Solo el central Justin de Haas se ha recuperado a tiempo para entrar en la lista de convocados. David Otorbi apunta a titular como contra el Barcelona, mientras que los canteranos Aimar Blázquez, Iker Córdoba, Alejandro Panach, Aarón Mayol y Jaume Durà completan la lista.

El Valencia CF y Sevilla FC llegan al choque de esta quinta jornada después de estar en la lona la temporada pasada como rivales directos al descenso, pero también después de haber elegido caminos opuestos para intentar dejar atrás sus problemas deportivos con dos maneras muy diferentes de afrontar la reconstrucción. En Mestalla, la apuesta fue claramente continuista. El Valencia CF decidió mantener su confianza en Carlos Corberán y conservar buena parte del bloque sin acometer una transformación profunda de la plantilla. El club entendió que la solución pasaba por dar estabilidad al entrenador y, lejos de hacer una revolucion, confeccionó la plantilla sobre la misma base.

Contra la revolución del Sevilla

El Sevilla, en cambio, optó por prácticamente lo contrario con el límite salarial más bajo de primera (20,16 millones). El club hispalense empezó a mover piezas incluso antes de terminar la pasada campaña. El cambio en el banquillo llegó ya a finales de marzo con la llegada de Luis García Plaz. Posteriormente la entidad apostó por una nueva dirección deportiva con el objetivo de acometer una reestructuración mucho más agresiva con el nombramiento de José Ignacio Navarro como director deportivo del club.

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El resultado ha sido uno de los mayores cambios de ciclo que se recuerdan recientemente en Nervión con 16 salidas y 11 fichajes (el último de Fofana cuando la persiana del Valencia CF haya estaba cerrada el último día de mercado) que de momento funciona con 7 de 12 puntos. Luis García Plaza pierde al central senegalés Arouna Sangante por sanción y al extremo suizo Rubén Vargas por lesión. Por contra, recupera de la enfermería al central brasileño Marcao Teixeira. Dirige el partido Mateo Busquets del colegio balear con el que el Valencia nunca ha ganado y ya van cuatro partidos. Lo que faltaba. Y todo un 11-S, el día que Lim dinamitó el Valencia CF campeón y comenzó el declive deportivo del equipo con la destitución de Marcelino García Toral. Siete años después, una nueva final en Sevilla. Esta vez, por la supervivencia y el prestigio perdido.