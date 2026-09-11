Alineaciones oficiales del Sevilla - Valencia de LaLiga en el Sánchez Pizjuán
García Plaza tiene un cambio obligado y una recuperación de última hora, mientras que Corberán planteará varias rotaciones en todas las líneas en busca de su primera victoria
El Valencia CF se la juega en Sevilla. Los de Carlos Corberán deben darlo todo para dar con la primera victoria de la temporada con la que abandonar el último puesto de LaLiga
Las bajas del Valencia CF son numerosas y aumentan cada jornada, causando un auténtico dolor de cabeza para un técnico al que Ron Gourlay volvió a dejarle una plantilla deficitaria. Lo de las ventanas del CEO y su problema para dar salidas a los jugadores que no cuentan para el técnico es un caso perdido que tendrá un nuevo episodio en enero. Hasta entonces hay que tirar con lo que se tiene y exprimirlo al máximo, cosa que no pasa. De Haas viaja con el equipo, pero partirá desde el banquillo, mientras que Guido acompaña al equipo y les apoyará desde la grada. Mucho depende de ello.
Alineaciones oficiales del Sevilla - Valencia de LaLiga en el Sánchez Pizjuán
Sevilla FC: Odysseas; Iglesias, A. Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Fofana, M. Sierra, Félix; Isaac y Stassin.
Valencia CF: Dimitrievski; Gayà, Tárrega, Pepelu, Arnau; Dieng, Ugrinic, Guerra; Otorbi, Sato y Danjuma.
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