Directo | Sigue el Sevilla FC - Valencia CF online

Carlos Corberán podría estar jugándose la cabeza este viernes en el Sánchez Pizjuán. El preparador del Valencia CF está obligado a reaccionar y hacer que sus jugadores reaccionen, ya que las culpas van en muchas direcciones desde el césped hasta Singapur. Una dimisión o un cese sobrevuelan el futuro inmediato de Corberán en caso de que no logre puntuar ante el Sevilla FC.

El Valencia CF visita esta noche (21:00) el Sánchez Pizjuán obligado a reaccionar contra el renovado equipo de Luis García Plaza después de uno de los peores arranques de la historia: colista de LaLiga con un punto de doce. Carlos Corberán y sus jugadores hoy se juegan más que tres puntos en Nervión en medio de una situación límite a principios de septiembre. El partido marcará el futuro del entrenador que, por primera vez desde su llegada al banquillo, ha perdido su condición de intocable en el club, y servirá de oportunidad para que el equipo se reivindique después de la humillación del FC Barcelona y el "son malísimos" de Rodri que tanto escoció al vestuario. Hoy toca hablar en el campo.

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Por increíble que parezca en la jornada 5, la situación del Valencia va camino de ser insostenible como consecuencia de la falta de ambición deportiva e inversión de la propiedad, el mercado negligente de Ron Gourlay y su estructura deportiva, la pérdida constante de crédito de Corberán, el bajo rendimiento de los jugadores y el agotamiento de una afición que ya no soporta tanto sufrimiento y dispara contra todos. El resultado es un equipo, último clasificado de primera división, con solo un gol a favor en cuatro jornadas y nueve en contra con el peor balance (-8) de toda su historia centenaria.

El partido marcará el futuro del entrenador, que por primera vez desde su llegada al banquillo ha perdido su condición de intocable en el club, y servirá de oportunidad para que el equipo se reivindique después de la humillación del FC Barcelona y el "son malísimos" de Rodri que tanto escoció al vestuario. Hoy toca hablar en el campo.

El Valencia CF visita esta noche (21:00) el Sánchez Pizjuán obligado a reaccionar contra el renovado Sevilla FC después de uno de los peores arranques de la historia: colista de LaLiga con un punto de doce. Carlos Corberán y sus jugadores hoy se juegan más que tres puntos en Nervión en medio de una situación límite a principios de septiembre.

Vamos con las claves de hoy: El Valencia CF, colista de LaLiga, visita el Pizjuán obligado a reaccionar en medio de una situación límite a principios de septiembre.

El partido marcará el futuro de Corberán, que por primera vez desde su llegada al banquillo ha perdido su condición de intocable en el club.

Servirá de oportunidad para que el equipo se reivindique tras la humillación del Barça y las palabras de Rodri: toca hablar en el campo.