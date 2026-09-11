Directo | Sigue el Sevilla FC - Valencia CF online

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El cuadro de Carlos Corberán tiene la necesidad vital de lograr la primera victoria del curso. Una derrota con mala imagen podría suponer su dimisión o despido

Corberán responde a las palabras de Rodri sobre el Valencia CF

Corberán responde a las palabras de Rodri sobre el Valencia CF

F. Calabuig

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Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

Carlos Corberán podría estar jugándose la cabeza este viernes en el Sánchez Pizjuán. El preparador del Valencia CF está obligado a reaccionar y hacer que sus jugadores reaccionen, ya que las culpas van en muchas direcciones desde el césped hasta Singapur. Una dimisión o un cese sobrevuelan el futuro inmediato de Corberán en caso de que no logre puntuar ante el Sevilla FC.

El Valencia CF visita esta noche (21:00) el Sánchez Pizjuán obligado a reaccionar contra el renovado equipo de Luis García Plaza después de uno de los peores arranques de la historia: colista de LaLiga con un punto de doce. Carlos Corberán y sus jugadores hoy se juegan más que tres puntos en Nervión en medio de una situación límite a principios de septiembre. El partido marcará el futuro del entrenador que, por primera vez desde su llegada al banquillo, ha perdido su condición de intocable en el club, y servirá de oportunidad para que el equipo se reivindique después de la humillación del FC Barcelona y el "son malísimos" de Rodri que tanto escoció al vestuario. Hoy toca hablar en el campo.

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