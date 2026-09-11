Corberán y los jugadores del Valencia CF se faltaron el respeto mutuamente en el Pizjuán

El Valencia CF hace tiempo que es un 'meme'. Es un equipo de Twitter. De highlights ridículos en los que los jugadores y el entrenador toman decisiones que no tienen demasiado sentido. Y que en algunos casos manchan el escudo. Me centro en jugadores y entrenador porque de Ron, Kiat y compañía no espero nada. Espero que sigan haciendo el ridículo en ruedas de prensa como la de hace una semana, donde el escocés se 'descojonó' de la afición con mentiras absurdas y con otra puesta en escena que demuestra que Meriton pasa olímpicamente del club. Pero me quiero centrar en algunas cosas que pasaron en Sevilla entre entrenador y jugadores

Danjuma disparando a la nada en el minuto 97 dando el partido por perdido. Así acabó el 1-0 en el Pizjuán. Esa es la viva imagen de lo que es este club. Danjuma no fue titular en ninguno de los 10 últimos encuentros de la temporada pasada y en seis se quedó sin minutos. Ahora sin embargo ha sido titular en cuatro de los cinco partidos de liga después de que el club le abriera la puerta y él se quisiera ir. Pero el farol del PSV resultó ser mentira y le tocó quedarse. Con todo eso, el holandés es el reflejo de un equipo en el que mientras él hace el ridículo sobre el césped, Hugo Duro se parte la caja en el banquillo y Jesús Vázquez se pone a dar toquecitos mientras Corberán está dando la charla. ¡Qué imagen!

El principal problema de que eso suceda no es de los jugadores, sino del banquillo. Que Danjuma se crea intocable, que haya exigido jugar de delantero y no de extremo y que encima lo haya conseguido demuestra que nadie está al volante. Que los cambios no mejoren, sino que empeoren también es otra prueba de que la situación es límite. Que Maffeo elija hacer una falta a un tío de espaldas, sin opción de hacer daño y permitiendo al Sevilla un balón parado es un ejemplo de que los futbolistas no tienen por qué entender de futbol. Aunque visto lo visto, el Valencia CF tiene de CEO de fútbol a un tío que sabe tanto de fútbol como un servidor de ajedrez. Es decir, las reglas, pero poquito más.

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Ron Gourlay y Lisandro Isei. Lisandro Isei y Ron Gourlay. Sin ánimo de faltar el respeto a nadie ambos me parecen un par de caraduras de campeonato. Unos jetas de mucho cuidado que han ido jugando al PC Fútbol sin saber ni tan siquiera instalarlo en el ordenador. Son gente que se piensa que 'maridar' a un tío de Japón que aún está verde, a una roca que jugaba en Egipto sin pena ni gloria, a un inglés que lleva 3 años sin jugar prácticamente y a un futbolista que se ha querido quitar el Olympiacos de encima dos meses después de verlo entrenar iba a funcionar. También que la gran inversión tenía que ser en el lateral derecho. Un plan sin fisuras mientras tu extremo tiene que ser el del filial porque no has acertado con ninguno para el primer equipo. Que Diego López sabías que iba a estar lesionado y no le firmas un recambio. Y así hasta completar punto por punto una plantilla que, pudiendo sacar mejores resultados con otro entrenador, tampoco es el Milan de Sacchi. Por todo eso, Ron y Lisandro son gente sobre todo incapaz. Y mira que mejorar lo de la temporada pasada era tan fácil como firmar con un poco de sentido común. Porque al final algunas de esas apuestas están bien tiradas seguramente y no sean tan malos futbolistas, pero todas juntas montan un cocktail imposible. ¿Qué será lo próximo?