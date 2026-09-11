El Valencia CF todavía no ha ganado con el árbitro que pitará en el Sánchez-Pizjuán
Mateo Busquets será el colegiado principal y Carlos del Cerro estará el VAR
El equipo de Corberán con la necesidad de comenzar sumando de tres
Valencia y Sevilla ya conocen a los colegiados que impartirán justicia en esta jornada 5 de Liga, donde el equipo de Corberán necesita empezar a sumar de tres, ya que se encuentra con tan solo un punto y en última posición. Mateo Busquets será el árbitro principal y junto a él, estará en el VAR Carlos del Cerro.
La realidad es que el Valencia no tiene buenos números con el colegiado balear, ya que ha arbitrado al conjunto valencianista en cuatro ocasiones y en ninguna de ellas ha conseguido la victoria. La primera fue ante el Almería con empate a 2. Los goles fueron de Diego López y Javi Guerra.
El año siguiente, el Valencia se midió al Real Betis con victoria verdiblanca por 1-2 y volvía a estar Mateo Busquets. El tercer encuentro fue ante el Atlético de Madrid con una contundente derrota en Mestalla por 0-3. Lo mismo sucedió ante el Real Madrid tras caer 4-0 en el Bernabéu. Por lo tanto, un balance muy negativo con un empate y tres derrotas en total. Hoy, el Valencia intentará cambiar esta estadística y conseguir una victoria que comienza a ser urgente para el devenir de la temporada.
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