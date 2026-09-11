El Valencia CF todavía no ha ganado con el árbitro que pitará en el Sánchez-Pizjuán

Valencia y Sevilla ya conocen a los colegiados que impartirán justicia en esta jornada 5 de Liga, donde el equipo de Corberán necesita empezar a sumar de tres, ya que se encuentra con tan solo un punto y en última posición. Mateo Busquets será el árbitro principal y junto a él, estará en el VAR Carlos del Cerro.

Busquets Ferrer, durante un Valencia - Betis de la pasada temporada en el que recogió un vaso lanzado desde la grada. / BIEL ALIÑO / EFE

La realidad es que el Valencia no tiene buenos números con el colegiado balear, ya que ha arbitrado al conjunto valencianista en cuatro ocasiones y en ninguna de ellas ha conseguido la victoria. La primera fue ante el Almería con empate a 2. Los goles fueron de Diego López y Javi Guerra.

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El año siguiente, el Valencia se midió al Real Betis con victoria verdiblanca por 1-2 y volvía a estar Mateo Busquets. El tercer encuentro fue ante el Atlético de Madrid con una contundente derrota en Mestalla por 0-3. Lo mismo sucedió ante el Real Madrid tras caer 4-0 en el Bernabéu. Por lo tanto, un balance muy negativo con un empate y tres derrotas en total. Hoy, el Valencia intentará cambiar esta estadística y conseguir una victoria que comienza a ser urgente para el devenir de la temporada.