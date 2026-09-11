Lo que no se vio del Sevilla FC - Valencia CF

El Valencia CF perdió en el Sánchez Pizjuán en otro partido lamentable y para el olvido en el que pasaron muchas cosas, pero ninguna de ellas fue un gol del equipo de Carlos Corberán, que volvió a dejar una imagen pobre e inofensiva sobre el terreno de juego. Lo que no se vio, o al menos no acaparó los focos, no invita al optimismo.

1. Hugo Duro y Dani Raba riéndose

Corría la media hora de juego, el Valencia CF demostraba sobre el terreno de juego no haber reaccionado a las palabras de Rodri ni a la humillación del Barça en Mestalla, pero en el banquillo parecían estar a otra cosa. La imagen de la televisión captó de corrido a Dani Raba y Hugo Duro riéndose, una imagen más ofensiva que las palabras del jugador barcelonista.

2. Jesús Vázquez haciendo toques en la charla de Corberán

La pausa de hidratación sirvió a Corberán para dar una charla a sus jugadores, pero la cosa no parecía ir con Jesús Vázquez, que se puso a dar toques mientras tanto con el peto de suplente. El '21' ingresó unos minutos más tarde después del gol sevillista. Imágenes inverosímiles.

3. Luis García se enfrentó con el cámara

La pausa para la hidratación, un foco de sucesos constantes. El de la primera parte dejó la imagen de Luis García Plaza enfrentándose con la cámara del partido para evitar que se escuchara su charla, a pesar de que es algo a lo que los clubes dan su consentimiento a LaLiga.

4. Hielo en el isquio de Tárrega

El jugador del Valencia CF fue sustituido pasado el minuto 20 y se suma a la eterna lista de bajas del equipo, especialmente concentrada en la parcela defensiva. En el banquillo se le aplicó hielo en la zona del isquio y está pendiente de saber el alcance de su lesión.

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César Tárrega en el banquillo / DAZN

5.Gayà y Javi Guerra, hundidos

Las cámaras también captaron a Gayà y Javi Guerra hablando en el banquillo después de ser sustituidos, totalmente abatidos y cabizbajos. El capitán cuajó un gran partido, pero tuvo un error importante en el gol del Sevilla y el de Gilet, que dio los dos mejores pases de gol, tuvo más sombras que luces a pesar de intetarlo.