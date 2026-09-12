¡André Almeida, expulsado en el Racing - Alavés por una entrada brutal!

La cesión de André Almeida al Racing de Santander no ha arrancado bien. El centrocampista portugués, descartado por el Valencia CF este verano, ha sido expulsado tras la revisión del VAR este sábado durante el encuentro correspondiente a la quinta jornada de LaLiga frente al Deportivo Alavés.

Almeida comenzó el partido desde el banquillo y entró durante la segunda mitad (minuto 64), pero su participación terminó antes de tiempo. En el minuto 88, el jugador propiedad del Valencia vio la tarjeta roja directa por una patada brutal en la cara de Otto en una acción involuntaria (quería despejar el balón con la pierna excesivamente levantada) que dejó al Racing con un futbolista menos en la recta final del encuentro. Alberola Rojas mostró amarilla en primera instancia, pero tras la revisión del VAR cambió a roja.

Noticias relacionadas

Almeida no encuentra su sitio en Santander

El episodio supone un nuevo contratiempo para un André Almeida que todavía no ha conseguido hacerse un hueco importante en el Racing. El portugués está teniendo un papel secundario desde su llegada a Santander y tampoco logró entrar en el once inicial ante el Deportivo Alavés.