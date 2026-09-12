El círculo mágico

Vitoria puede cerrar el círculo. El trayecto de Corberán en el Valencia puede tocar su fin en un campo donde disfrutan del fútbol Quique Sanchez Flores y José Luis Oltra. Ironías del destino. Quienes fueron desechados para el banquillo del Valencia por un desconocido para muchos Carlos Corberán pueden firmar su finiquito. Esta es la historia. Una historia que se inicia hace muchos años. Y es que Quique y José Luis, con pasado en Mestalla pero, sobre todo, con corazón valencianista estuvieron en la lista de candidatos para sustituir a Baraja. Al final llegó Corberán para sorpresa de muchos.

Quique y José Luis se conocieron en la Ciudad Deportiva de Paterna cuando el primero llegó del Pegaso para jugar en el primer equipo y el otro era el capitán del Mestalla, filial valencianista. Quizás ellos no lo supieran en ese momento pero ya ambos llevaban dentro el entrenador en el que después se convirtieron. Una llamada desesperada del Sevilla a Quique en diciembre del 23 para que salvara a un equipo a la deriva desembocó en otra de Quique a José Luis para que lo acompañara en ese reto. Acabaron con éxito la misión y dejaron de trabajar juntos hasta este verano cuando el madrileño lo quiso a su lado para construir un Alavés diferente al que tuvo que salvar la temporada pasada cuando llegó como medida de urgencia para evitar el descenso. Ahora ambos tienen al "Glorioso" en la parte noble de la liga. Muy lejos de donde habita el pésimo Valencia de Corberán.

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Lo paradójico de ese enfrentamiento Alavés-Valencia del martes en Vitoria es que en el mes de diciembre de 2024, fecha en la que Corberán aterrizó en Valencia desde Inglaterra, Quique y Oltra estuvieron, como decíamos, en la lista de candidatos para sustituir a Baraja antes de que su rival del próximo martes fuera fichado. Fue el 13 de diciembre cuando Corona, director deportivo del Valencia entonces, y desde el mismo césped de Zorrilla, donde había perdido el equipo ante el Valladolid, llamó a Quique para ofrecerle el banquillo. Quique hizo lo propio con su amigo diciéndole que tenían una nueva misión, salvar a su equipo del alma del fiasco. El dinero no será ningún problema le dijo Quique a Corona. Desde ese domingo 13 hasta el 25 de diciembre que se anunció el fichaje de Corberán, con pago de cláusula incluido (2,4 millones de euros) al West Bromwich Albion donde ejercía de ayudante no hubo más contactos. Quique nunca supo que pasó. La irregular trayectoria de Corberán en el Valencia tiene al equipo hundido. Enfrente un Alavés que juega un futbol delicioso y vistoso. En el fútbol como en la vida la ruleta gira sin parar. Y de vez cuando el destino escribe historias como esta. Círculos mágicos que demuestran que a veces la vida puede ser maravillosa como decía el gran Andrés Montes.