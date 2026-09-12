El crédito de Corberán en el Valencia CF se agota: Singapur decide

El crédito de Carlos Corberán como entrenador del Valencia CF se agota. El técnico ha perdido su condición de intocable que le ha acompañado durante todo su etapa al frente del banquillo y por primera desde desde su llegada el club se plantea su destitución.

El de Cheste lo tiene todo en contra: resultados negativos en el peor arranque de la historia, el desgaste de un vestuario heredado del año pasado y la presión social de una afición que ha pedido su cabeza desde el minuto uno del curso 26/27 y que anoche volvió a hacerlo a la salida del Sánchez Pizjuán y a la llegada de la expedición de madrugada a la ciudad deportiva de Paterna bajo un dispositivo policial especial. "¡Corberán, dimisión!". Peter Lim, como siempre, tiene la última palabra Singapur decide.

Corberán no es capaz de encontrar soluciones mientras el equipo se hunde en la clasificación como colista de LaLiga con el peor arranque de la historia. El de Cheste encadenó anoche su cuarta derrota consecutiva (Betis, Deportivo, Barcelona y Sevilla) y solo ha sido capaz de sumar un punto de los 15 disputados hasta la fecha con un balance dramático de solo un gol a favor y hasta diez en contra. Su Valencia es insostenible.

El futuro de Corberán se decide solo una semana después de que Ron Gourlay defendiera su renovación públicamente en su esperpética rueda de prensa. En el mundo del fútbol se toman decisiones importantes y uno debe defender lo que uno cree. La temporada pasada hubo mucha presión, lo pasamos mal, pero creía firmemente en el entrenador y el equipo. Confiamos en que Carlos es la persona adecuada, tiene todo el apoyo. Forma parte de la decisión estratégica de este proyecto, que requieren estabilidad y confianza. Ha sido un inicio complicado pero vamos a revertir la situación". El escocés apostó por la estabilidad en el banquillo hace solo diez días. "En un club como el Valencia se necesita estabilidad. Solo así pensamos que vamos a fortalecer el club".

El Valencia CF hizo oficial la renovación de Corberán a principio del verano en una decisión controvertida de Gourlay, sin embargo abandonó al entrenador a su suerte con uno de los peores mercados de fichajes que se recuerdan de la 'era Meriton' sin la revolución del vestuario que exigía el momento, sin inversión (14º de LaLiga con solo 9 millones de euros) y con la llegada de jugadores que, lejos de reforzar la plantilla, la han empeorado. Y todo con el octavo límite salarial de LaLiga. Corberán no es ni mucho menos el único responsable de la situación del equipo.

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"Tengo fuerzas"

Preguntado por su futuro, Corberán aseguró sentirse fuerte al final del partido. "No puedo hablar de situaciones que no pasan, sino de revertir una situación. Soy uno de los responsables para revertirla y mi trabajo es centrarme en eso. Siempre tengo las fuerzas, pero contestar a esto tras una derrota no es lo más adecuado. Soy consciente de que sin victoria no hay objetivo y acepto la crítica y responsabilidad cuando veo al equipo que se entrega y no se obtiene resultado".