El dato de Danjuma que explica la situación del Valencia CF

La situación del Valencia CF es dramática, pero no es casual, es el producto de una gestión negligente y de un mercado de verano cargado de errores en el que el club no sacó a los jugadores que no daban la talla ni firmó a los futbolistas necesarios para dejar de vivir en otra temporada en la zona baja de la clasificación. El 'caso Danjuma' da buena muestra de ello, ya que es un futbolista que apenas contó en la segunda vuelta de la temporada pasada y ha arrancado esta como titular casi indiscutible.

Los datos hablan por sí solos: Danjuma ya ha jugado más en esta temporada (348 minutos) que en los últimos 16 partidos de la campaña pasada (288), una comparativa que señala bien a las claras el drástico bajón de nivel ofensivo de un equipo que lleva solo un gol en las primeras cinco jornadas.

Danjuma en el Valencia - Barcelona / EFE

Un dato que ilustra una realidad

Ese dato es el reflejo de una gestión desahogada y que ha vivido de espaldas a la revolución que necesitaba el equipo para dejar de luchar por no bajar. Corberán se ha acabado 'casando' con un delantero que el año pasado pasó al ostracismo por sus enormes dificultades para marcar goles y dar asistencias, además de para contribuir al juego colectivo, por la incapacidad del club para darle salida y para firmar sustitutos.

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No ficharon ni tras lesionarse Sadiq

Si está jugando tanto es, además, porque a Carlos Coberán no le gusta Hugo Duro y porque a pesar de que Umar Sadiq se lesionó más de dos días antes del cierre de mercado, en el club no fueron capaces de firmar un solo delantero. Danjuma, que ha empezado la temporada jugando a un nivel paupérrimo, es uno de los ejemplos que representan a la perfección un verano más 'made in Meriton Holdings'.