Lo que dijo Gourlay de Corberán hace solo una semana: tan desastre como su mercado

El Valencia CF se plantea por primera vez la destitución de Carlos Corberán como entrenador del equipo solo una semana después de que el CEO de Fútbol lo apoyara en su espepéntica rueda de prensa del 3 de septiembre con motivo del cierre de mercado de fichajes. El escocés defendió a ultranza la renovación del técnico y aseguró que era "la persona adecuada". Estas fueron sus palabras hace nueve días:

Su renovación

“En el fútbol hay que tomar decisiones importantes y uno tiene que defender lo que uno cree. En este sentido, si bien la pasada temporada hubo mucha presión, seguía creyendo en la confianza depositada en el equipo y en el entrenador. Se podían ir superando los obstáculos a partir de mitad de la temporada. Tanto el Club como yo, confiamos en que Carlos Corberán era la persona adecuada para llevar este Club adelante. Con liderazgo y calidad de los jugadores fichados en invierno, nos ayudaron a subir el nivel en esta segunda mitad de la temporada”.

Apoyo del club

Corberán tiene todo el apoyo del Consejo, de la propiedad y mío. Forma parte de la decisión estratégica de este proyecto de los fundamentos de esta política que requieren estabilidad y confianza. La continuidad es un aspecto clave. Ha sido un inicio complicado, pero creemos en que vamos a revertir la situación”.

Estabilidad

Estamos en un gran club y estamos sujetos a mucha presión. Se necesita estabilidad y después de pasar temporadas problemáticas, el Club necesita tiempo para poder hacer cambios, pero con estabilidad. Solo así fortaleceremos el Club. Nos quedamos a un punto de disputar partidos europeos. Fue una temporada compleja.

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Las tres fases...

Las tres fases por las que ha pasado Corberán desde que llegó: los primeros seis meses, llegó en una situación difícil y nos ayudó a solventarla. La segunda, fue la primera mitad de la pasada temporada, fue difícil para todos, pero era un momento de estar juntos y corregir la situación. La tercera, la segunda mitad de la temporada pasada, el desempeño del equipo fue muy bueno.