Hugo Duro pide "perdón" por sus risas durante el Sevilla FC - Valencia CF que han indignado a la afición: "Asumo mi error"

Hugo Duro ha pedido perdón a la afición del Valencia CF después de la polémica surgida durante el encuentro frente al Sevilla FC. Las cámaras de DAZN captaron al delantero riéndose en el banquillo valencianista, una imagen que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales y que provocó el enfado de numerosos aficionados por el delicado momento deportivo que atraviesa el equipo.

La escena generó especialmente malestar por el contexto en el que se produjo. Las imágenes se hicieron virales y muchos seguidores interpretaron las risas de ambos futbolistas como una actitud poco acorde con la situación del Valencia CF. Ante la repercusión alcanzada, Hugo Duro ha querido dar explicaciones públicamente a través de sus perfiles sociales.

El mensaje de Hugo Duro / DAZN

El delantero aseguró que sus risas no estaban relacionadas en ningún caso con la situación que atraviesa el conjunto de Mestalla y asumió que la imagen podía provocar una interpretación equivocada.

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Su mensaje

«Lamento mucho que alguien pudiera pensar que me reía de nuestra difícil situación. De ninguna manera fue eso. Asumo mi error y pido perdón. Mi compromiso con el Valencia es, ha sido y será siempre el máximo», escribió Hugo Duro.