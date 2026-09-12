Pablo Maffeo: «Nunca he estado tan contento de vestir una camiseta»

Pablo Maffeo habló tras la derrota del Valencia en el Sánchez Pizjuán. El conjunto blanquinegro volvió a perder, sigue sin reaccionar y apenas ha conseguido un punto de los primeros 15 posibles, un arranque que ha disparado la preocupación alrededor del equipo. El lateral no esquivó la situación y dejó claro desde el primer momento su estado de ánimo: «Buenas noches serán para otros».

Maffeo asumió que el grupo está tocado y reconoció la responsabilidad de los jugadores en una dinámica en la que prácticamente todo parece salir al revés. «Está cayendo todo al lado del rival. Si está pasando tanto nosotros tenemos toda la responsabilidad», explicó el defensa, consciente de que el margen de error empieza a reducirse de manera peligrosa.

Un mensaje directo a Mestalla

Buena parte de sus palabras fueron dirigidas a una afición que vuelve a convivir demasiado pronto con una situación límite. Maffeo admitió que entiende el enfado de los seguidores y que pedir apoyo en este momento no resulta sencillo, pero insistió en la necesidad de mantener la unidad mientras el equipo intenta salir del agujero.

«Estamos jodidos. Los necesitamos. Sé que es difícil pedirlo, sé que estarán muy enfadados. Somos los que somos. Al final de temporada, si quieren, que nos manden a todos a la mierda, pero ahora tenemos que estar unidos todos», aseguró antes de dejar una de las frases más contundentes de la noche: «El bien suyo es el bien nuestro, el de todos. Vamos a sudar sangre, nunca he estado tan contento de vestir una camiseta».

El mensaje del lateral buscó cerrar filas alrededor de un vestuario sometido ya a una fuerte presión. Maffeo insistió en que todo lo que llega desde fuera puede terminar afectando al grupo y que, con la situación clasificatoria actual, el único camino pasa por centrarse en lo que ocurre dentro.

«Nosotros tenemos que mirar lo que nos importa a nosotros. Lo que se diga de fuera solo nos puede perjudicar. Se dicen cosas de todo el mundo, tanto buenas como malas», señaló. En la misma línea, añadió que con el momento que atraviesa el equipo no pueden distraerse con el ruido exterior y deben poner toda la atención en intentar cambiar la dinámica.

Pepelu en el Pizjuán / LaLiga

Respaldo total a Corberán

Maffeo también salió en defensa de Carlos Corberán en un momento en el que la figura del entrenador empieza a quedar inevitablemente expuesta por los resultados. El lateral destacó tanto su faceta personal como profesional y utilizó una imagen muy clara para explicar hasta dónde llega el compromiso del vestuario con el técnico.

«Al final estamos todos en el mismo barco. Lo que llega de fuera nos perjudica a todos. A mí Corberán me parece buena persona y buen míster. Es el capitán de nuestro barco y, si se hunde, me hundiré con todos mis compañeros», afirmó.

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El Valencia no tiene demasiado tiempo para digerir otra derrota. Maffeo ya puso la mirada en el siguiente compromiso y elevó la exigencia al máximo: «El martes tenemos una final, una guerra». Después de sumar solo un punto de 15, el vestuario sabe que necesita una reacción inmediata y que el margen para seguir acumulando tropiezos se estrecha cada vez más.