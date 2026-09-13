Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LizancosCuerpo técnico Valencia BasketRayo Vayencano VallecasKiat LimPróximo partido Valencia CFArenal Sound
instagram

Alineaciones probables del Alavés - Valencia

El cuadro de Óscar Sánchez viaja a Vitoria con la imperiosa necesidad de lograr la primera victoria del curso tras el despido de Corberán y Gourlay

Gayà y Maffeo, durante un entrenamiento

Gayà y Maffeo, durante un entrenamiento

Javier Bengoa

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

La era de los Gourlay y Corberán ya es pasado. Sentenciado prácticamente tras la derrota de Mestalla ante el FC Barcelona, no hubo milagro ante el Sevilla FC y su permanencia en el equipo era insostenible. El mal mercado de fichajes del escocés y la falta de soluciones del entrenador de Cheste no dio para más. Ahora será Óscar Sánchez quien se siente en el banquillo de Mendizorroza.

Las incógnitas que surgen cuando un nuevo técnico se sienta en el banquillo siempre están presentes, pero lo cierto es que en este caso se trata de un técnico interino que estará, en el mejor de los casos, dos encuentros al mando.

En los visitantes, Óscar Sánchez viaja sin Copete, Diakhaby, Sadiq, Diego López y Dimitri Foulquier. Por su parte, César Tárrega y Luis Rioja son duda. Guido ya está recuperado y se le necesita como titular cuanto antes.

Alineaciones probables del Alavés - Valencia

Deportivo Alavés: Sivera; Pérez, Tenaglia, Koski, Jonny, Rebbach; Ibáñez, Blanco, Aleñá; Mariano y Boyé.

Noticias relacionadas

Valencia CF: Dimitrievski; Maffeo, Arnau, Pepelu, De Haas, Gayà; Guerra, Ugrinic; Otorbi, Sato y Hugo Duro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents