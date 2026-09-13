Alineaciones probables del Alavés - Valencia
El cuadro de Óscar Sánchez viaja a Vitoria con la imperiosa necesidad de lograr la primera victoria del curso tras el despido de Corberán y Gourlay
La era de los Gourlay y Corberán ya es pasado. Sentenciado prácticamente tras la derrota de Mestalla ante el FC Barcelona, no hubo milagro ante el Sevilla FC y su permanencia en el equipo era insostenible. El mal mercado de fichajes del escocés y la falta de soluciones del entrenador de Cheste no dio para más. Ahora será Óscar Sánchez quien se siente en el banquillo de Mendizorroza.
Las incógnitas que surgen cuando un nuevo técnico se sienta en el banquillo siempre están presentes, pero lo cierto es que en este caso se trata de un técnico interino que estará, en el mejor de los casos, dos encuentros al mando.
En los visitantes, Óscar Sánchez viaja sin Copete, Diakhaby, Sadiq, Diego López y Dimitri Foulquier. Por su parte, César Tárrega y Luis Rioja son duda. Guido ya está recuperado y se le necesita como titular cuanto antes.
Alineaciones probables del Alavés - Valencia
Deportivo Alavés: Sivera; Pérez, Tenaglia, Koski, Jonny, Rebbach; Ibáñez, Blanco, Aleñá; Mariano y Boyé.
Valencia CF: Dimitrievski; Maffeo, Arnau, Pepelu, De Haas, Gayà; Guerra, Ugrinic; Otorbi, Sato y Hugo Duro.
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