Horario y dónde ver online el Alavés - Valencia
Óscar Sánchez dirigirá al conjunto blanquinegro en Mendizorroza tras el despido de Corberán
El terremoto de este domingo en la Ciudad Deportiva de Paterna trajo consigo el fulminante despido de Ron Gourlay y Carlos Corberán. El Valencia CF necesita, sí o sí, una victoria. Sería la primera del curso. Y es que los de Óscar Sánchez, sustituto del de Cheste de manera interina, son colistas.
La vida sigue y toca viajar a Vitoria para medirse al Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores. Es uno de los mejores equipos del curso, sobre todo gracias al acierto de sus delanteros de cara a puerta. Lo mismo que el Valencia CF que sólo lleva un gol a favor. Se mire como se mire, toca darle la vuelta a la situación cuanto antes.
Horario y dónde ver el Alavés - Valencia online
La cita de Mendizorroza está programada para este martes 15 de septiembre a partir de las 20 horas. El encuentro se puede ver tanto en DAZN como en Movistar (dial 55). También puedes seguirlo, como siempre, en Superdeporte.
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