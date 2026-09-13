Horario y dónde ver online el Alavés - Valencia

El terremoto de este domingo en la Ciudad Deportiva de Paterna trajo consigo el fulminante despido de Ron Gourlay y Carlos Corberán. El Valencia CF necesita, sí o sí, una victoria. Sería la primera del curso. Y es que los de Óscar Sánchez, sustituto del de Cheste de manera interina, son colistas.

La vida sigue y toca viajar a Vitoria para medirse al Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores. Es uno de los mejores equipos del curso, sobre todo gracias al acierto de sus delanteros de cara a puerta. Lo mismo que el Valencia CF que sólo lleva un gol a favor. Se mire como se mire, toca darle la vuelta a la situación cuanto antes.

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La cita de Mendizorroza está programada para este martes 15 de septiembre a partir de las 20 horas. El encuentro se puede ver tanto en DAZN como en Movistar (dial 55). También puedes seguirlo, como siempre, en Superdeporte.