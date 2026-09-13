Comunicado Oficial: Braulio Vázquez, nuevo Director deportivo del Valencia

Sorpresa en el entorno del Valencia CF. No tanto por el cese de Ron Gourlay, que también, sino por quién es su sustituto: Braulio Vázquez.

Comunicado oficial del Valencia CF

El Valencia CF comunica la contratación de Braulio Vázquez como nuevo Director Deportivo del Club.

Braulio Vázquez (Pontevedra, 1972) cuenta con una amplia y contrastada experiencia en la dirección deportiva en el fútbol español.

En el Valencia CF ejerció como Director Deportivo entre 2010 y 2013, después de haber formado parte anteriormente de la estructura de fútbol del Club.

Desde 2017, Braulio Vázquez ha ejercido como máximo responsable deportivo en el CA Osasuna, puesto que ha ocupado a lo largo de las últimas nueve temporadas.

Braulio Vázquez regresa ahora al Valencia CF para asumir el reto de liderar la nueva estructura deportiva de la entidad.

El Club considera que su experiencia, conocimiento y trayectoria profesional contribuirán en esta nueva etapa en el Valencia CF.

Braulio Vázquez será presentado próximamente como nuevo Director Deportivo del Valencia CF.

Esta es la lista de directores deportivos de Peter Lim en el Valencia CF

Rufete fue el último director deportivo de Amadeo Salvo, pero poco después de la venta del club a Meriton terminó saliendo del club con la cabeza alta por el 'caso Rodrigo Caio'. Nuno, que llegó de la mano de Jorge Mendes, no tardó en ejercer como algo más que entrenador. Un manager completo.

Peter Lim y Amadeo Salvo en el palco de Mestalla / EFE

Tras ir de más a menos, la salida del luso cambió el organigrama, confiándole a García Pitarch el despacho ejecutivo, pero el valenciano terminó enfrentado con Meriton, que le dio puerta. Y fue precisamente Laporta el que le recomendó a Lim la contratación de Alexanco. Tras el exdefensa del 'Dream Team' aterrizó en Mestalla Mateu Alemany, quien trajo a Pablo Longoria. No parece que le hiciera mucha ilusión a Peter Lim que el Valencia CF ganara la Copa del Rey con Marcelino y todo volvió a saltar por los aires.

Anil quiso ejercer y salió mal

El exguardameta César Sánchez fue el siguiente en ocupar el cargo, pero en un abrir y cerrar de ojos fue Anil Murthy el que le diera un portazo para poder ejercer él, apoyándose en Corona. El de Talavera de la Reina tuvo su momento, pero la llegada de Ron Gourlay le relegó a un lado, terminando con sus huesos durante unos meses en el Panathinaikos heleno.

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