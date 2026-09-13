Estos son los fichajes que hizo Braulio Vázquez en su primera etapa como director deportivo del Valencia CF

La estructura del Valencia CF ha sufrido un vuelco en cuestión de horas. Carlos Corberán ha sido fulminado como entrenador del primer equipo y Ron Gourlay como CEO de fútbol. Al escocés le siguen hacia la puerta de salida todos los responsables de scouting que él mismo trajo a la capital del Turia: Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei.

Con la temporada en pleno tramo inicial, el Valencia no tiene demasiado margen para buscar a los sustitutos. De hecho, al nuevo director deportivo ya lo tenía atado y ya ha sido anunciado por el propio club valencianista: Braulio Vázquez. El hasta ahora responsable de los fichajes en Osasuna regresa a Mestalla, donde ya estuvo alrededor de tres años entre 2010 y 2013 ejerciendo como director deportivo.

Otro Valencia, otra realidad

Braulio se va a encontrar un Valencia radicalmente distinto al que dejó hace 13 años. El suyo era un Valencia pre Meriton, con más dinero en caja para operar en el mercado y, en general, con más hombres de fútbol en el club con conocimiento. Con él al mando de la dirección deportiva, ejecutó varios fichajes, muchos de ellos con un resultado mayúsculo y otros no tanto.

Aduriz y Jonas como carta de presentación

No tuvo un mal inicio en el cargo Braulio Vázquez. Dos de sus primeros movimientos fueron dos delanteros de mucho nivel como Aritz Aduriz, procedente del Mallorca, y Jonas Gonçalves, procedente del Gremio por poco más de un millón de euros. El delantero español, que no terminó de rendir como se esperaba en Mestalla a pesar de que no marcó pocos goles precisamente, se convirtió con el paso de los años en uno de los mejores delanteros españoles de la historia. Jonas, por su parte, regaló cuatro temporadas espectaculares en Mestalla antes de marcharse al Benfica. Por relación precio / rendimiento, uno de los mejores fichajes del Valencia en los últimos años. Ese verano también llegaron al Valencia Tino Costa y Marius Stankevicius.

Roberto Soldado, uno de los mejores '9' por rendimiento que ha tenido el Valencia, también llegó esa temporada, pero no es un fichaje que se le pueda atribuir e Braulio porque estaba cerrado de antes.

Jonas Gonçalves / JM LOPEZ

Parejo, Feghouli, Diego Alves...

El segundo verano de Braulio en el cargo también dejó nombre destacados. El mayor fue sin duda el de Dani Parejo, fichado del Getafe por seis millones de euros. El de Coslada se convirtió en el capitán del último Valencia campeón y uno de los mejores jugadores blanquinegros de este siglo. Maltratado por Meriton en su salida. Ese verano también aterrizaron en Mestalla Sofiane Feghouli, Víctor Ruiz, Pablo Piatti, Diego Alves y Adil Rami.

Dani Parejo, en una rueda de prensa en sus primeros años en el Valencia CF / EFE

Apuesta por Canales y un cazagoles como Valdez

El tercer mercado de fichajes veraniego destaca por la apuesta de Sergio Canales, procedente del Real Madrid, la oportunidad aprovechada con Andrés Guardado, que llegó libre, y el acierto con un 'cazagoles' como Nelson Valdez, un jugador que llegó cedido y se especializó en goles en los últimos minutos. Joao Pereira y Fernando Gago también llegaron al Valencia esa temporada.

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Canales / Superdeporte

Antes de ser destituido, en el verano de 2013 fichó a Dorlan Pabon, Hélder Postiga, Javi Fuego y Ruben Vezo, quizá su peor trabajo como director deportivo del Valencia CF. Trece años después regresa al club con un ambiente de crispación difícil de sobrellevar y muchas menos herramientas para operar en el mercado, principalmente por la nula inversión de Lim y el nulo interés en que algo cambie.