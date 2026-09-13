Esta es la lista de directores deportivos de Peter Lim en el Valencia CF

El regreso de Braulio Vázquez a Mestalla puede ser un antes y un después. El Valencia CF ha abonado la cláusula que tenía el director deportivo de Osasuna (290.000 euros) para reclutarle. Es el séptimo hombre que ocupa el cargo desde que llegó Peter Lim al poder en la distancia.

Rufete fue el último director deportivo de Amadeo Salvo, pero poco después de la venta del club a Meriton terminó saliendo del club con la cabeza alta por el 'caso Rodrigo Caio'. Nuno, que llegó de la mano de Jorge Mendes, no tardó en ejercer como algo más que entrenador. Un manager completo.

Tras ir de más a menos, la salida del luso cambió el organigrama, confiándole a García Pitarch el despacho ejecutivo, pero el valenciano terminó enfrentado con Meriton, que le dio puerta. Y fue precisamente Laporta el que le recomendó a Lim la contratación de Alexanco. Tras el exdefensa del 'Dream Team' aterrizó en Mestalla Mateu Alemany, quien trajo a Pablo Longoria. No parece que le hiciera mucha ilusión a Peter Lim que el Valencia CF ganara la Copa del Rey con Marcelino y todo volvió a saltar por los aires.

Gourlay, junto a la silueta de Peter Lim / SD

Anil Murthy quiso ejercer y salió mal

El exguardameta César Sánchez fue el siguiente en ocupar el cargo, pero en un abrir y cerrar de ojos fue Anil Murthy el que le diera un portazo para poder ejercer él, apoyándose en Corona. El de Talavera de la Reina tuvo su momento, pero la llegada de Ron Gourlay le relegó a un lado, terminando con sus huesos en el Panathinaikos heleno.

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