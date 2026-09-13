¿Ha contactado el Valencia CF con Óscar Sánchez como sustituto de Corberán? El técnico responde

No ha empezado bien el Valencia Mestalla esta temporada. Los de Óscar Sánchez han perdido este domingo en La Condomina ante el UCAM Murcia por la mínima (1-0) en el duelo de la segunda jornada del Grupo III de Segunda RFEF

El Valencia Mestalla dominó el duelo sin poder materializar las ocasiones que generó ante el UCAM Murcia que marcó por medio de Carrillo ya en el descuento. Sigue sin ganar el primer filial blanquinegro después de empatar a uno en la primera jornada que se disputó en la Ciudad Deportiva ante el Mallorca B. Con todo esto, el técnico fue cuestionado sobre un posible cese de Carlos Corberán, quien sólo ha firmado un punto de 15 posibles.

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Carlos Corberán, dando instrucciones durante un encuentro / EFE

El mensaje de Óscar Sánchez

“Estoy pensado en preparar el próximo partido, en mejorar al equipo y en conseguir puntos. Todo lo demás no me interesa. Dar pasos hacia adelante es el objetivo que tengo, el mío y el que tiene el club”, dijo en sala de prensa. Sin duda, se trata de un discurso similar al que suele emplear el preparador del primer equipo. Con partido este martes ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza, todo lo que no sea una victoria volverá a poner a Óscar Sánchez como una opción lógica para afrontar el duelo contra la Real del fin de semana siguiente previo al largo parón de selecciones. El tiempo dirá.