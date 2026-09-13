Corberán se despide del Valencia CF y los valencianistas con una emotiva carta

La vida sigue y no espera a nadie. Un pésimo inicio de temporada del Valencia CF se ha cobrado sus dos primeras víctimas. Y no son dos nombres cualquiera. El club ha decidido cortar por lo sano y despedir de manera fulminante tanto a Ron Gourlay como a Carlos Corberán, quien ya se estaba planteando la dimisión en los últimos días.

Esta es la carta de despedida de Carlos Corberán

Sólo tengo palabras de gratitud por todo lo que he vivido en estos 629 días al frente del Valencia CF. No es un adiós cualquiera. Me despido de una historia y de un sentimiento.

En primer lugar, quiero dar las gracias al mayor patrimonio que tiene y siempre tendrá este club, su afición. Siempre han estado a nuestro lado y, aunque las cosas a veces no salieron, su exigencia nos obligaba a superarnos por ser mejores cada día. Vuestra pasión, exigencia y sentimiento es algo que nunca olvidaré.

También me gustaría poner en valor a toda la plantilla, a todos los jugadores que he tenido el privilegio de entrenar. Gracias por vuestro esfuerzo, profesionalidad y trabajo diario. Hemos vivido juntos momentos difíciles, pero siempre he valorado vuestras ganas de mejorar y de defender el escudo del Valencia.

Gracias también a todos los empleados del club, que desde el primer día hicieron mi trabajo mucho más fácil. Gracias a toda esa gente anónima que no está en la primera línea, pero que sin ellos nuestro trabajo no saldría adelante.

Corberán, entrando en la sala de prensa / F. Calabuig

Y por último, gracias a la propiedad, encabezada por su presidente Kiat Lim, por haber confiado en mí este proyecto y darme la oportunidad de entrenar al equipo de mi tierra.

Después de 72 partidos dirigidos, me quedo con todos los buenos momentos vividos. He intentado dar siempre lo mejor de mí y sólo puedo desearle al Valencia CF la mejor de las suertes tanto en el presente como en el futuro.

Mi corazón siempre estará en este club. El Valencia siempre estará en mi vida.

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Amunt Valencia!