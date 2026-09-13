Braulio Vázquez, nuevo director deportivo del Valencia CF

Braulio Vázquez ha sido el elegido. El director deportivo estaba hasta hoy mismo llevando los mandos de la nave de Osasuna, con la que ha conseguido grandes resultados en los últimos años. El director deportivo, que devolvió al cuadro rojillo a la élite, vuelve a la que fue su casa para tratar de salvar la situación del conjunto valencianista. Una situación crítica. Así lo ha anunciado el club. "El Valencia CF comunica la contratación de Braulio Vázquez como nuevo Director Deportivo del Club. Braulio Vázquez (Pontevedra, 1972) cuenta con una amplia y contrastada experiencia en la dirección deportiva en el fútbol español. En el Valencia CF ejerció como Director Deportivo entre 2010 y 2013, después de haber formado parte anteriormente de la estructura de fútbol del Club. Desde 2017, Braulio Vázquez ha ejercido como máximo responsable deportivo en el CA Osasuna, puesto que ha ocupado a lo largo de las últimas nueve temporadas. Braulio Vázquez regresa ahora al Valencia CF para asumir el reto de liderar la nueva estructura deportiva de la entidad. El Club considera que su experiencia, conocimiento y trayectoria profesional contribuirán en esta nueva etapa en el Valencia CF. Braulio Vázquez será presentado próximamente como nuevo Director Deportivo del Valencia CF", explicó el club en sus redes.

El último mercado de Ron Gourlay

El Valencia CF había hecho un mercado desastroso y más pronto que tarde le iba a costar el puesto a su 'arquitecto'. Un arquitecto que quería cargarse a sus compañeros (Lisandro Isei y compañía) pero que finalmente ha ido de la mano de todos ellos tras un verano en el que la solución a los problemas ha sido un jugador inglés, un japonés, un malí y un holandés, entre otros, que no conocían de nada el fútbol español. También reducir el número de delanteros tras la marcha de Beltrán y no ocupar los extremos, ni la lesión de Diego López, lesionado desde el curso pasado. Es decir, le han pagado a Ron Gourlay y los suyos por hacer un trabajo que tenían que hacer, pero que no han hecho. Ahora, el club apostará por un director deportivo que ha anunciado inmediatamente y que, según pudo confirmar Superdeporte, venía con otro perfil. Conocerá más y mejor el fútbol español. No es difícil.

Ron Gourlay llegó hace un año y medio con un comunicado repleto de pomposidad. Con la exigencia de volver al fútbol europeo. Y se marcha como colista y único equipo que solo ha sumado un punto tras cinco partidos. Es decir, de Europa al ridículo. Así fue un párrafo del comunicado. "Este nombramiento subraya la estrategia del Valencia CF de devolver al club a su histórica posición entre la élite del fútbol europeo, con un liderazgo dinámico ya en marcha: la presidencia con visión de futuro de Lim y su extensa red de contactos, junto con la experiencia de décadas en gestión futbolística de Gourlay", señaló.

"Es un privilegio unirme al Valencia CF en un momento tan crucial. Este club tiene pasión, herencia y una afición global que merece el éxito. Estoy encantado de reunirme de nuevo con Carlos. Con Kiat al mando, compartimos la ambición de devolver al Valencia CF al lugar que le corresponde: competir por los más altos objetivos, con una plantilla que refleje la identidad y el futuro del club,” expresado Ron Gourlay, CEO de Fútbol en el Valencia CF hasta el día de hoy.

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Kiat Lim por su parte aseguraba lo siguiente: "Estamos construyendo el Valencia CF del futuro, con una base sostenible, ambiciosa y digna de nuestra orgullosa historia. Con Ron Gourlay, contamos con un CEO de fútbol muy experimentado que comprende las complejidades del fútbol moderno y las exigencias de un club de primer nivel para liderar este proyecto,” ha señalado Kiat Lim, presidente del Valencia CF".