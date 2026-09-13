¿Cuánto ha pagado el Valencia CF por Braulio Vázquez?

El Valencia CF ha cambiado a Ron Gourlay por Braulio Vázquez y, a priori, es un cambio en el que el Valencia CF sale ganando sí o sí. Un director deportivo que conoce el fútbol español, con experiencia y que además conoce la casa. Tendrá un problema de base y es que en Pamplona había paciencia y además había un presidente con el que hablaba en persona a diario y que le daba plenos poderes. Aquí no será de esta manera, aunque por primera vez en mucho tiempo el Valencia CF tiene alguien con éxito en el fútbol español.

Para hacerse con sus servicios, el Valencia CF ha tenido que pagar a Osasuna ya que tenía cláusula y lógicamente no podía salir libre del cuadro rojillo. Así lo ha anunciado el club de Pamplona. "Braulio Vázquez finaliza su etapa como director deportivo del Club Atlético Osasuna. En el día de hoy, el hasta ahora máximo responsable de la parcela deportiva ha informado a la entidad de su decisión de emprender otro nuevo proyecto profesional y, a su vez, el Valencia Club de Fútbol ha informado de que abonará la cláusula de rescisión reflejada en su relación contractual, cifrada en 290.000 euros. Mañana a las 13:00 horas, Braulio Vázquez ofrecerá una rueda de prensa en El Sadar para despedirse de la que ha sido su casa en la última década", señaló.

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La primera misión de Braulio Vázquez será la de elegir el entrenador. Y aunque muchos caminos llevan a Jagoba Arrasate, por el momento el club ha apostado por Óscar Sánchez al menos de momento. Será el que se siente contra el Alavés y será el que se siente este lunes en rueda de prensa para hablar en la previa contra el conjunto babazorro.