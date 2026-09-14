Braulio se confiesa en su despedida de Osasuna: Fichajes, Jesús Vázquez y la oferta del Valencia CF

Braulio Vázquez ya habla como nuevo director deportivo del Valencia CF. Que es lo que es tras abonarse los 290.000 euros de su cláusula de rescisión. Se marcha de Pamplona con buenas palabras y buena imagen, aunque con el curso empezado pocos meses después de renovar en el cargo. Acompañado del presidente de la entidad navarra, no pudo reprimir sus lágrimas.

El ejecutivo ha sido cuestionado por su marcha de El Sadar a un rival directo por la permanencia, la competencia por fichajes y las negociaciones que mantuvo con los de Mestalla. A todo ello y mucho más respondió con calma y transparencia.

"Sé que no voy a ser ni la mitad de feliz que aquí. Creo que no me voy por ir a un equipo... el Valencia lo está pasando mal, pero Valencia para mí es diferente. Al final, cuando llevas muchos años la gente se puede llegar a cansar, pero creo que tenemos plantilla de sobra para mantenernos. Pero lo que hemos conseguido no lo regalan", dijo conforme.

"Valencia es especial para mí"

"Sé que voy a un sitio especial, van los últimos, pero es un reto tremendo, sé lo que es Valencia y su afición. Llevo 15 años sin estar con mi mujer, tengo a mi hijo pequeño allí... pero lo que siento por Osasuna es que como aquí no voy a estar en ningún sitio. He tenido ofertas muy importantes pero me unía el tema emocional y ahora siento que ha llegado el momento y el Valencia no es cualquier cosa para mí. Como me decían Mendi o Jagoba, hay que saber irse. Con Cata queda en buenas manos, al final Valencia es especial para mí y ya no podía decir que no. Es un reto muy difícil pero me voy con la cabeza muy alta", afirmó con serenidad.

Braulio, en su primera etapa en el Valencia CF / SD

La competencia de fichajes con el Valencia CF...

Sobre ir a un club que es rival por la permanencia, Braulio asegura que el presidente entiende su situación: "Es un sitio especial, lo que va a poder fichar Cata no voy a interrumpirlo, lo garantizo".

¿Cuándo se produjo la negociación Valencia CF - Braulio Vázquez?

Menos claro fue Braulio a la hora de reconocer los tiempos en las negociaciones con el Valencia CF siendo director deportivo de Osasuna en pleno mercado de fichajes. otras ofertas anteriores. "El Valencia siempre me ha tenido en buena estima", dijo inicialmente. "Después de acabar nuestro partido, sabía que me querían pero tenía que dar el ok", añadió dejando claro que el club de Mestalla había sentenciado antes a Ron Gourlay.

Ron Gourlay, en el palco del Sánchez Pizjuán / LALIGA

"No es lo que ha cambiado en Osasuna, es la gente con la que he estado en el día a día, he cambiado yo, que consideraba que era el momento. Sé cómo está el Valencia. Ahora mismo, o cogía esta o no sé si volvería a tener otra oferta. Es el Valencia y Valencia, para mí es muy especial", volvió a reconocer el último integrante de la lista de directores deportivos de la era Meriton.

Otra cuesión sobre la oferta valencianista pone el punto en el momento concreto en el que se ha producido: "No es por el momento del mercado, me lo achaco a mí mismo. Es una oferta irrechazable en el plano emocional. Con el mercado abierto no hubiera aceptado la oferta, porque es irte sin terminar tu trabajo".

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Jesús Vázquez, en el suelo de Riazor / EFE

"Mi hijo se enteró diez minutos antes"

Braulio coincidirá en el club con Jesús Vázquez, su hijo. "Mi hijo, que juega en el Valencia, se enteró diez minutos antes. Imaginad cómo fue la toma de la decisión, hasta yo me sentía mal. Tenía que tomar la decisión rápido y creía que era ahora o nunca. Sé cómo reciben a los jugadores a las tres de la mañana, pero sé dónde voy", dijo.