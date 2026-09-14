Braulio Vázquez toma el mando del Valencia CF
El nuevo director deportivo del conjunto de Mestalla ya está en la concentración de Vitoria con el objetivo primordial de fichar al entrenador que debe levantar al equipo
Después de un día frenético y emocional en el que se despidió entre lágrimas de Osasuna, Braulio Vázquez llegó esta tarde-noche de lunes al hotel de concentración del Valencia CF para verse con la plantilla antes del partido contra el Deportivo Alavés, tomando las riendas del Valencia CF a nivel deportivo en el momento más delicado de historia.
El nuevo director deportivo llegó al lugar en el que estaban los jugadores concentrados con muchos deberes por delante y con la selección del entrenador como primera -y más importante- patata caliente que resolver, ya que es una selección vital para salvar al equipo en su peor arranque de temporada de la historia.
Clave acertar con el entrenador
En estos momentos la prioridad total de Braulio es acertar con el inquilino del banquillo de Mestalla y no se quiere precipitar en la decisión. Ha sido imposible convencer a su favorito, Ernesto Valverde, que quiere descansar esta temporada de entrenar según As, y maneja otras opciones.
En principio la idea es que Óscar Sánchez se siente también contra la Real Sociedad en Mestalla y que el nuevo entrenador haga una 'mini pretemporada' en el parón de selecciones de dos semanas que tendrá lugar a partir del próximo lunes y que vendrá muy bien para sentar las bases y la nueva idea de juego.
Mensaje claro en su despedida
El director deportivo se despidió de Osasuna explicando que para él "Valencia es especial" y que por eso se marchaba a pesar de ser muy feliz en Pamplona y señalo que quiere creer que le dejarán hacer en su puesto lo que le han dicho que le van a dejar hacer, en alusión a la autonomía en la toma de decisiones en Mestalla.
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