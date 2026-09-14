Braulio Vázquez toma el mando del Valencia CF

Después de un día frenético y emocional en el que se despidió entre lágrimas de Osasuna, Braulio Vázquez llegó esta tarde-noche de lunes al hotel de concentración del Valencia CF para verse con la plantilla antes del partido contra el Deportivo Alavés, tomando las riendas del Valencia CF a nivel deportivo en el momento más delicado de historia.

El nuevo director deportivo llegó al lugar en el que estaban los jugadores concentrados con muchos deberes por delante y con la selección del entrenador como primera -y más importante- patata caliente que resolver, ya que es una selección vital para salvar al equipo en su peor arranque de temporada de la historia.

Braulio hablando con Guido Rodríguez / VCF

Clave acertar con el entrenador

En estos momentos la prioridad total de Braulio es acertar con el inquilino del banquillo de Mestalla y no se quiere precipitar en la decisión. Ha sido imposible convencer a su favorito, Ernesto Valverde, que quiere descansar esta temporada de entrenar según As, y maneja otras opciones.

En principio la idea es que Óscar Sánchez se siente también contra la Real Sociedad en Mestalla y que el nuevo entrenador haga una 'mini pretemporada' en el parón de selecciones de dos semanas que tendrá lugar a partir del próximo lunes y que vendrá muy bien para sentar las bases y la nueva idea de juego.

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Mensaje claro en su despedida

El director deportivo se despidió de Osasuna explicando que para él "Valencia es especial" y que por eso se marchaba a pesar de ser muy feliz en Pamplona y señalo que quiere creer que le dejarán hacer en su puesto lo que le han dicho que le van a dejar hacer, en alusión a la autonomía en la toma de decisiones en Mestalla.