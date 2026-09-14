Cañizares: "No sé cómo Braulio se mete en este lío porque..."

Una jornada dominical de locos movió los cimientos de dos clubes históricos con cerca de 120 años de existencia cada uno. De golpe y porrazo, el Valencia CF anunció el despido tanto de su CEO, Ron Gourlay, como de su entrenador, Carlos Corberán. El escocés siempre se mostró muy confiado en el de Cheste hasta el punto de renovarle cuando menor apoyo de la afición tenía. Su futuro estaba ligado y así lo entendió Kiat Lim, que decidió cortar por lo sano.

Óscar Sánchez, técnico del filial, se hará cargo del primer equipo esta semana y de él dependerá que el Valencia CF empiece a sacar la cabeza del pozo. Mientras tanto, el que ha llegado para poner orden en el caos es Braulio Vázquez. El gallego, que ya venía mostrando síntomas de agotamiento en Osasuna, consideró que lo mejor era volver al club de Mestalla. Siempre quiso regresar, pero por una cosa u otra, no se dieron las circunstancias. Ahora, por fin y previo pago de los 290.000 euros de su cláusula, regresa a la que fue su casa hace más de una década.

Braulio Vázquez, nuevo director deportivo / Valencia CF

Con todo esto, son muchas las reacciones que han ido asomándose desde que se conoció la noticia. Una de ellas es la de Santiago Cañizares, mejor portero y leyenda del Valencia CF. Buen conocedor y crítico de gran parte de los entresijos que rodean a Meriton, tanto en Singapur como en España, mostró su asombro por la decisión de Braulio de regresar a Mestalla, sobre todo después de encontrar una gran estabilidad emocional y deportiva en Pamplona, después de 9 años creando un proyecto en Osasuna.

El mensaje de Santiago Cañizares a Braulio Vázquez

"No sé cómo se mete en este lío el bueno de Braulio Vázquez. Es un gran director deportivo. Un buen ejecutivo. No sé cómo se mete en este lío", dijo Cañizares a los micrófonos de El Partidazo de la Cope.

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"Ha estado aquí. El salto es al vacío. En Pamplona seguro que ha trabajado bien. Cuando venga aquí va a saber cómo no se puede trabajar aquí. No se puede trabajar y además con el mercado cerrado ya. No se puede trabajar. No tiene autonomía, no tendrá nada", dijo muy consciente del panorama que se le puede venir encima. Lo que está claro es que todo apunta a que el que seguro que sale ganando es el propio Valencia CF.