Convocatoria del Valencia CF para Vitoria... Y para conocer a Braulio Vázquez

El Valencia CF ya tiene lista su expedición para Vitoria. que ha salido hace unos minutos de la Ciudad Deportiva de Paterna en autobús para tomar un avión a la ciudad vasca. Óscar Sánchez ha citado a sus jugadores para el partido de este martes ante el Deportivo Alavés con dos regresos importantes, los de Luis Rioja y Guido Rodríguez, pero también con una defensa muy condicionada por las lesiones, ya que César Tárrega se sumó a la epidemia de lesiones defensivas en el último encuentro.

La situación en el centro de la defensa obliga al técnico interino a hacer encaje de bolillos. Con Tárrega KO y Copete todavía en la fase final de su recuperación, Justin De Haas es el único central con ficha del primer equipo disponible. Todo apunta a que Iker Córdoba puede acompañarle en el once inicial después de entrar nuevamente en la convocatoria, aunque Óscar Sánchez también maneja la alternativa de retrasar a Pepelu y formar pareja con el neerlandés.

Gran presencia de canteranos

La emergencia defensiva y el conocimiento que Óscar tiene de los jóvenes vuelven a abrir la puerta del primer equipo. Además de Iker Córdoba, viajarán a Vitoria Aimar Blázquez, Mayol, Otorbi y Panach, futbolistas a los que el entrenador conoce perfectamente de su trabajo diario en el filial. Una ventaja importante para un técnico que ha tenido que asumir el primer equipo prácticamente sin margen de maniobra tras la destitución de Carlos Corberán.

El regreso de Rioja y Guido amplía al menos las alternativas en otras zonas del campo. Ninguno de los dos pudo participar en la derrota frente al Sevilla que acabó precipitando la salida de Corberán, pero ambos vuelven a estar disponibles para un partido en el que el Valencia necesita empezar a reaccionar después de un inicio de temporada muy por debajo de las expectativas.

F. Calabuig

Primer encuentro con Braulio Vázquez

La expedición valencianista se concentra en el hotel antes del encuentro del martes. Allí está previsto que los jugadores tengan su primer contacto con Braulio Vázquez, nuevo director deportivo del Valencia CF, aunciado este domingo después de los despidos de Carlos Corberán, Ron Gourlay y toda su estructura.

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El nuevo responsable del área deportiva valencianista llega en un momento extremadamente delicado para el club y con la obligación de levantarlo de la lona, ya que viene de hacer el peor arranque de su historia, comprando papeletas para luchar por no descender. En su hoja de ruta el siguiente paso es el de seleccionar a un entrenador que gire la tortilla, pero de entrada sí tiene el poso y la jerarquía en el mundo del fútbol como para digirirse sin ambajes a la plantilla.