Despedida relámpago de Corberán en Paterna

Pasadas las 9 de la mañana llegó Carlos Corberán a la que ha sido su casa durante 629 días. Acudió en su coche a la Ciudad Deportiva de Paterna, donde estaban también Ron Gourlay o Javier Solís. Los jugadores iban llegando con cuentagotas para el entrenamiento programado por el técnico interino Óscar Sánchez. Corberán pudo despedirse de los presentes en persona, ya que este domingo no estaban todos cuando estalló la bomba.

En cuestión de media hora, Corberán llegó, se despidió y se marchó de nuevo. La vida sigue y son muy pocos quienes pueden decir que han entrenado durante 72 partidos al equipo de su tierra en la élite.

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El domingo se despidió por carta

Este domingo por la tarde el de Cheste publicó una carta en la que mencionaba con cariño y agradecimiento a la afición, también con guiño a Meriton. Y mencionó tanto a los trabajadores como futbolistas: "También me gustaría poner en valor a toda la plantilla, a todos los jugadores que he tenido el privilegio de entrenar. Gracias por vuestro esfuerzo, profesionalidad y trabajo diario. Hemos vivido juntos momentos difíciles, pero siempre he valorado vuestras ganas de mejorar y de defender el escudo del Valencia. Gracias también a todos los empleados del club, que desde el primer día hicieron mi trabajo mucho más fácil. Gracias a toda esa gente anónima que no está en la primera línea, pero que sin ellos nuestro trabajo no saldría adelante". Así fue su mensaje completo.