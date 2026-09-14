El Valencia CF hace internacional sub-17 a su perla Enzo Fuster

La Academia del Valencia CF vuelve a colocar a uno de sus jóvenes talentos en la selección española. Enzo Fuster, lateral izquierdo del VCF Juvenil A, ha sido convocado por España Sub-17 para la concentración que se celebra del 14 al 17 de septiembre en Alfaz del Pi (Alicante).

El valencianista no figuraba inicialmente entre los 36 elegidos por David Tenorio, pero la RFEF confirmó este lunes varios cambios en la convocatoria. Enzo Fuster entra concretamente en sustitución de Victory Okorie, jugador del Real Madrid. El grupo trabajará durante cuatro días en El Albir Garden Resort con entrenamientos, sesiones técnicas y partidillos entre los internacionales.

Una perla que sigue quemando etapas

Nacido en 2010 y en su novena temporada en la Academia VCF, Fuster continúa dando pasos en su formación. No es la primera vez que entra en los planes de la Federación: en 2024 ya fue convocado junto a Iván Valero para estrenarse con España Sub-14, cuando todavía militaba en el Infantil A valencianista.

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Ahora da un nuevo salto con la llamada de la Sub-17, confirmándose como uno de los defensas con mayor proyección de la cantera de Paterna. Su convocatoria prolonga además la importante presencia internacional de la Academia: 30 jugadores de la cantera valencianista participaron durante la temporada 2025/26 en convocatorias de selecciones inferiores de Europa, América y África. ¡Hay mucho futuro en la cantera del Valencia CF!