Óscar Sánchez confirma la vuelta de dos jugadores a la convocatoria del Alavés - Valencia CF

El Valencia CF recupera efectivos importantes para afrontar el partido contra el Deportivo Alavés en Mendizorroza de este martes (20:00). Óscar Sánchez, técnico interino del conjunto valencianista tras la destitución de Carlos Corberán, ha confirmado en sala de prensa que Guido Rodríguez y Luis Rioja volverán a estar disponibles para el encuentro.

Ninguno de los dos pudo participar en la derrota frente al Sevilla FC, un partido que terminó precipitando el despido de Corberán y abriendo una nueva etapa en el banquillo de Mestalla. Ahora, Óscar Sánchez podrá contar de nuevo con dos futbolistas con peso dentro de la plantilla para intentar cambiar la dinámica del equipo.

F. Calabuig

Especialmente importante resulta el regreso de Guido Rodríguez, que refuerza las opciones del Valencia en el centro del campo, mientras que Luis Rioja vuelve a ofrecer una alternativa más en las bandas. Dos recuperaciones que llegan en un momento especialmente delicado para un Valencia necesitado de una reacción inmediata después de los últimos resultados y la revolución en el club con la salida de Corberán y Gourlay y el fichaje de Braulio Vázquez.

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Tárrega, KO

"Rioja va convocado, Guido también. Tárrega se lo pierde por lesión. Los que están, con ganas y se ven bien, veremos si juegan", explicaba el técnico con Justin De Haas ya recuperado desde el último partido. César se une a las bajas ya sabidas de Mouctar Diakhaby, Umar Sadiq y Dimitri Foulquier, así como los lesionados de larga duración.